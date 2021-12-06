Разговор будет горячий и острый: эксперты о встрече Байдена и Путина

Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
В эфире ток-шоу "Сегодня" на канале "Украина 24" эксперты обсудили встречу 7 декабря лидеров двух стран, наиболее интересующих украинцев — Байдена и Путина. Эксперты ответили на вопрос: "Как изменится ситуация на границах после встречи?".
Байден и Путин проведут переговоры, фото из открытых источниковАлексей Буряченко, кандидат политических наук, исполнительный директор АОМС "Международная ассоциация малых общин" объяснил, что должны быть положительные сдвиги.
Валерий Дымов, директор Центра общественно-информационных технологий "Форум", говорит, что Запад понимает, что Путин – это Гитлер только с ядерным оружием, поэтому не нужно загонять его в тупик. Впрочем, эксперт уверен, что ситуация должна ускориться, учитывая последние нервные заявления Путина и более уверенные заявления Байдена. Кроме того, он добавил, что 7 декабря два лидера будут пытаться договориться. А в администрации Байдена уже отметили, что могут ввести в случае агрессии России "адские" санкции против нее.
Сергей Хлань, нардеп восьмого созыва, убежден, что президент Украины должен был предварительно переговорить с Байденом.
Игорь Попов, эксперт по политическим вопросам аналитического центра "Украинский институт будущего", отмечает, что выполнение Минских договоренностей уже не в повестке дня в Кремле. Поэтому эксперт уверен, что Путин потребует ограничения количества военных советников стран НАТО и выдвинет требования по перечню вооружения, поставляемого в Украину. Речь идет о ракетном вооружении.
Как сообщал портал "Комментарии", чиновники США стремятся к санкциям против "Северного потока-2".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости