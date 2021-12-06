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Разговор будет горячий и острый: эксперты о встрече Байдена и Путина

Байден и Путин будут вести переговоры 7 декабря

сегодня, 17:16
Автор:

Козлова Альбіна
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В эфире ток-шоу "Сегодня" на канале "Украина 24" эксперты обсудили встречу 7 декабря лидеров двух стран, наиболее интересующих украинцев — Байдена и Путина. Эксперты ответили на вопрос: "Как изменится ситуация на границах после встречи?".

Разговор будет горячий и острый: эксперты о встрече Байдена и Путина

Байден и Путин проведут переговоры, фото из открытых источников

Алексей Буряченко, кандидат политических наук, исполнительный директор АОМС "Международная ассоциация малых общин" объяснил, что должны быть положительные сдвиги.

"То, что улучшится ситуация для Украины по результатам переговоров Байдена и Путина, снизится уровень эскалации, я думаю, это факт. Но я не верю, что Россия остановится в шантаже мира", — подчеркнул эксперт.

Валерий Дымов, директор Центра общественно-информационных технологий "Форум", говорит, что Запад понимает, что Путин – это Гитлер только с ядерным оружием, поэтому не нужно загонять его в тупик. Впрочем, эксперт уверен, что ситуация должна ускориться, учитывая последние нервные заявления Путина и более уверенные заявления Байдена. Кроме того, он добавил, что 7 декабря два лидера будут пытаться договориться. А в администрации Байдена уже отметили, что могут ввести в случае агрессии России "адские" санкции против нее.

Сергей Хлань, нардеп восьмого созыва, убежден, что президент Украины должен был предварительно переговорить с Байденом.

"Горько констатировать, что мы обсуждаем эту встречу и не слышим позиции нашей власти. Мы не услышали позицию Украины, только хаотическое разнонаправленное высказывание разных министров. Пока нет четкой определенной политики Украины как государства", — подчеркнул депутат.

Игорь Попов, эксперт по политическим вопросам аналитического центра "Украинский институт будущего", отмечает, что выполнение Минских договоренностей уже не в повестке дня в Кремле. Поэтому эксперт уверен, что Путин потребует ограничения количества военных советников стран НАТО и выдвинет требования по перечню вооружения, поставляемого в Украину. Речь идет о ракетном вооружении.

Как сообщал портал "Комментарии", чиновники США стремятся к санкциям против "Северного потока-2".


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=k2HCO8hIwqo
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