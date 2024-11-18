Конгрессмен от Флориды Майк Уолц, которого избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить советником по национальной безопасности, выразил обеспокоенность по поводу возможного обострения войны из-за разрешения на использование Украиной дальнобойных ракет для ударов по территории России.

Майк Волц (фото из открытых источников)

По его словам, администрация Джо Байдена не сообщала ему заранее об этом решении, передает "Голос Америки".

"И это, знаете, еще один шаг к эскалации, и никто не знает, к чему это приведет. Северная Корея передает баллистические ракеты, артиллерию, а теперь – десятки тысяч солдат. Администрация (Байдена. – Ред.) реагирует на это, снимая ограничение. Северная Корея посылает еще больше солдат. – заявил Волц.

Он также озвучил конспирологическую теорию, предположив, что Иран может продавать нефть Китаю, средства от чего будут якобы направляться на поставки ракет и беспилотников в Россию. Согласно его словам, это оружие используется для ударов по критической инфраструктуре Украины.

"Так что это (разрешение Байдена. — Ред.) событие, но тактическое. Президент Трамп говорит о большой стратегии: как мы можем заставить обе стороны сесть за стол переговоров, чтобы положить конец этой войне? Какими должны быть рамки соглашения, и кто будет сидеть за этим столом?" – добавил Волц.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с ин Трампа в бешенстве от разрешения Белого дома на дальнобойные удары по РФ. Сын новоизбранного президента США Дональда Трампа — Дональд Трамп младший назвал идиотами людей, позволивших применять дальнобойные ракеты по России. Как сообщает портал "Комментарии", свою позицию Трамп младший озвучил в соцсети X.