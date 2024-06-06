Разрешение ВСУ бить по целям в России: в Госдеп ответили, усилится ли теперь война

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Кравцев Сергей
Разрешение США на удары из американского оружия по целям на территории России, призвано лучше защитить Украину и не приведет к эскалации боевых действий на фронте. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал представитель Государственного департамента Мэтью Миллер.
Мэтью Миллер. Фото: из открытых источников
Спикер официально подтвердил, что президент США Джо Байден разрешил Вооруженным силам Украины наносить удары из американского оружия по целям на территории РФ, но исключительно вдоль госграницы в Харьковской области.
Мэтью Миллер объяснил это тем, что войска страны-агрессора размещают установки у границы и атакуют Харьков и добавил, что украинские военные имеют право отвечать на эти атаки исключительно по военным целям в этом районе.
Миллер также отметил, что в Белом доме не прогнозируют эскалации боевых действий на фронте.
Представитель Госдепартамента подчеркнул, что Россия является агрессором в войне в Украине и что именно диктатор Владимир Путин постоянно повышает уровень эскалации.
Он также добавил, что Соединенные Штаты продолжат принимать соответствующие меры в ответ на то, что "сделал президент Путин, чтобы дать возможность Украине защитить себя".
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