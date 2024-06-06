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Разрешение ВСУ бить по целям в России: в Госдеп ответили, усилится ли теперь война

В Госдепе подчеркнули, что США не прогнозируют эскалации из-за разрешения ВСУ бить по целям в России

сегодня, 07:20
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Кравцев Сергей
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Разрешение США на удары из американского оружия по целям на территории России, призвано лучше защитить Украину и не приведет к эскалации боевых действий на фронте. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал представитель Государственного департамента Мэтью Миллер. 

Разрешение ВСУ бить по целям в России: в Госдеп ответили, усилится ли теперь война

Мэтью Миллер. Фото: из открытых источников

Спикер официально подтвердил, что президент США Джо Байден разрешил Вооруженным силам Украины наносить удары из американского оружия по целям на территории РФ, но исключительно вдоль госграницы в Харьковской области.

Мэтью Миллер объяснил это тем, что войска страны-агрессора размещают установки у границы и атакуют Харьков и добавил, что украинские военные имеют право отвечать на эти атаки исключительно по военным целям в этом районе.

Миллер также отметил, что в Белом доме не прогнозируют эскалации боевых действий на фронте.

"Мы не считаем так", — сказал представитель Белого дома.

Представитель Госдепартамента подчеркнул, что Россия является агрессором в войне в Украине и что именно диктатор Владимир Путин постоянно повышает уровень эскалации.

"Россия стягивает свою военную технику к границе и применяет ее для обстрела гражданских целей, и мы считаем целесообразным, чтобы Украина могла защититься", — сказал Миллер.

Он также добавил, что Соединенные Штаты продолжат принимать соответствующие меры в ответ на то, что "сделал президент Путин, чтобы дать возможность Украине защитить себя".

Читайте также на портале "Комментарии" — разрешение украинским войскам бить по территории России западным вооружением – это новый этап помощи Киеву от союзников. Об этом пишет издание "Le Monde".




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