Разрешить РФ «забрать» несколько областей Украины: что Виткофф предлагает Трампу после встречи с Путиным

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что самым быстрым способом достичь прекращения боевых действий в Украине является поддержать право России на оккупацию Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. Как сообщает "Главком", об этом стало известно из материала агентства Reuters, ссылающегося на свои источники.

Стив Виткофф и Владимир Путин (фото из открытых источников)

Согласно информации, Виткофф озвучил эту позицию лично Дональду Трампу после состоявшейся в Вашингтоне встречи с представителем президента РФ Владимира Путина — Кириллом Дмитриевым.

"Самый быстрый способ добиться прекращения огня в Украине, по словам Виткоффа, — это поддержать стратегию, которая предоставит России право собственности на четыре восточные области Украины, которые она пыталась незаконно аннексировать в 2022 году", — говорится в публикации Reuters.

Агентство отмечает, что Виткофф уже раньше публично озвучивал подобное предложение, в частности, во время интервью с журналистом Такером Карлсоном в прошлом месяце. В то же время Киев неоднократно отвергал эту идею, а многие американские и европейские чиновники считали ее "максималистским требованием со стороны России".

Во время встречи с Трампом генерал Кит Келлог выступил против инициативы Виткоффа, отметив, что Украина никогда не согласится передать России контроль над этими территориями.

В материале также говорится, что встреча завершилась без принятия Трампом решения об изменении нынешней стратегии США. В пятницу после этой встречи Виткофф отправился в Россию для личной встречи с Владимиром Путиным.

Reuters добавляет, что Офис Виткоффа, Совет национальной безопасности США, Государственный департамент, Министерство иностранных дел Украины и посольство РФ в Вашингтоне не предоставили никаких официальных комментариев по запросам журналистов.

Отдельно отмечается, что Стив Виткофф, нарушив требования безопасности, пригласил находящегося под санкциями США Кирилла Дмитриева на ужин в собственную резиденцию перед визитом в Белый дом. Этот шаг вызвал беспокойство у представителей Белого дома и Госдепартамента.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Виткофф уехал в Путин в Москву : Белый дом рассказал подробности. Пресссекретарь Белого дома Левитт рассказала о встрече Уиткоффа с Путиным.

"Могу подтвердить, что господин Виткофф находится в России для прямых контактов с Кремлем и Владимиром Путиным. Это еще один шаг в переговорном процессе по прекращению огня и окончательного мирного соглашения в России и Украине", — заявила она.