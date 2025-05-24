Разведка США узнала, что задумал Путин и какова его ключевая цель в Украине

Кремлёвский диктатор Владимир Путин, несмотря на затяжную войну и колоссальные потери, не изменил своих стратегических целей в войне против Украины. Об этом говорится в докладе "Оценка глобальных угроз — 2025", подготовленном Управлением военной разведки США для Конгресса.

Война в Украине

В частности, в документе указано, что Путин по-прежнему стремится к победе в войне, достижению полного нейтралитета Украины и фактическому её разделу. Даже истощение армии, затяжные боевые действия и международная изоляция не стали для Кремля поводом изменить курс.

При этом американская разведка подчёркивает: если Украина не получит достаточной поддержки со стороны Запада, а дипломатические переговоры останутся безрезультатными, ситуация на фронте может постепенно склониться в пользу России. В то же время в разведке признают, что темпы российского наступления заметно замедлились.

Кроме того, в докладе приводятся данные о потерях России с начала полномасштабного вторжения. По информации американской разведки, РФ потеряла более 10 тысяч единиц наземной боевой техники, почти 250 самолётов и вертолётов, свыше 10 военных кораблей, а также более 700 тысяч военнослужащих — убитыми, ранеными или пропавшими без вести.

Отдельное внимание аналитики США обращают на то, что Кремль привлёк к боевым действиям на Курском выступе более 10 тысяч северокорейских солдат для усиления наступательных операций. Кроме того, отмечается, что Россия продолжает наносить удары по критически важной инфраструктуре Украины с применением дронов-камикадзе и дальнобойных ракет.

Также в докладе подчёркивается, что несмотря на заявления об открытости к переговорам, Москва настаивает на своих ключевых требованиях — нейтральный статус Украины, контроль над её обороноспособностью и дальнейший раскол государства. По прогнозам разведки, именно такая стратегия и в дальнейшем останется основой действий Кремля.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему РФ изменила главную цель "СВО".



