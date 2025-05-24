logo

BTC/USD

108007.13

ETH/USD

2505.64

LTC/USD

95.73

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

47.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Разведка США узнала, что задумал Путин и какова его ключевая цель в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Разведка США узнала, что задумал Путин и какова его ключевая цель в Украине

В разведке США убеждают, что Путин ни в коем случае не намерен завершать войну в Украине

24 мая 2025, 20:23 comments1106
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Кремлёвский диктатор Владимир Путин, несмотря на затяжную войну и колоссальные потери, не изменил своих стратегических целей в войне против Украины. Об этом говорится в докладе "Оценка глобальных угроз — 2025", подготовленном Управлением военной разведки США для Конгресса.

Разведка США узнала, что задумал Путин и какова его ключевая цель в Украине

Война в Украине

В частности, в документе указано, что Путин по-прежнему стремится к победе в войне, достижению полного нейтралитета Украины и фактическому её разделу. Даже истощение армии, затяжные боевые действия и международная изоляция не стали для Кремля поводом изменить курс.

При этом американская разведка подчёркивает: если Украина не получит достаточной поддержки со стороны Запада, а дипломатические переговоры останутся безрезультатными, ситуация на фронте может постепенно склониться в пользу России. В то же время в разведке признают, что темпы российского наступления заметно замедлились.

Кроме того, в докладе приводятся данные о потерях России с начала полномасштабного вторжения. По информации американской разведки, РФ потеряла более 10 тысяч единиц наземной боевой техники, почти 250 самолётов и вертолётов, свыше 10 военных кораблей, а также более 700 тысяч военнослужащих — убитыми, ранеными или пропавшими без вести.

Отдельное внимание аналитики США обращают на то, что Кремль привлёк к боевым действиям на Курском выступе более 10 тысяч северокорейских солдат для усиления наступательных операций. Кроме того, отмечается, что Россия продолжает наносить удары по критически важной инфраструктуре Украины с применением дронов-камикадзе и дальнобойных ракет.

Также в докладе подчёркивается, что несмотря на заявления об открытости к переговорам, Москва настаивает на своих ключевых требованиях — нейтральный статус Украины, контроль над её обороноспособностью и дальнейший раскол государства. По прогнозам разведки, именно такая стратегия и в дальнейшем останется основой действий Кремля.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему РФ изменила главную цель "СВО".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://armedservices.house.gov/uploadedfiles/2025_dia_statement_for_the_record.pdf
Теги:

Новости

Все новости