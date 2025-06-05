Администрация президента США Дональда Трампа выражает надежду на достижение мирного соглашения с Российской Федерацией, которое могло бы положить конец масштабной войне в Украине. Об этом в эфире канала КИЕВ24 рассказал военный эксперт Денис Попович, отмечая ключевые позиции бывшей команды в Вашингтоне.

Дональд Трамп. Фото: СNN

По словам Поповича, команда Трампа открыто намекает на то, что переговоры с Кремлем по прекращению боевых действий еще могут быть успешными, однако на пути к мирному решению стоят некоторые сложности. В частности, аналитик отметил, что инициативы европейских стран, особенно идея развертывания миротворческих войск на территории Украины, создают серьезные препятствия потенциальному соглашению. Российская сторона решительно выступает против присутствия иностранных миротворцев, и именно это усложняет переговорный процесс.

Попович отметил, что администрация Трампа считает, что любые попытки привлечь европейские войска могут негативно отразиться на шансах на достижение компромисса с Москвой.

"В публичной плоскости они демонстрируют надежду на мирное соглашение, которое привело бы к прекращению огня. В то же время действия по развертыванию европейских военных контингентов в зоне конфликта лишь усложняют этот процесс", — подчеркнул эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал, что кремлевский диктатор Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил о намерении поквитаться с Украиной за масштабную спецоперацию "Паутина". Как отметил генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос в эфире "Фабрики новостей", РФ может ответить ракетным ударом по стратегически важным объектам, в частности, по Киевской ГЭС.