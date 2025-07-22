Разъяренный сын Байдена резко раскритиковал Трампа: как обозвал президента США

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Slava Kot
Старший сын экс-президента США Джо Байдена Хантер Байден назвал действующего президента США Дональда Трампа "проклятым диктатором-бандитом". По его словам, американский лидер совершает "проклятые преступления" в должности президента Соединенных Штатов.
Хантер Байден критикует Дональда Трампа. Фото из открытых источников
Хантер Байден дал эмоциональное интервью журналисту Эндрю Каллагану, в котором жестко высказался по поводу иммиграционной политики Дональда Трампа. По его словам, президент США не понимает, что делает, а сами американцы нормально относятся к миграции.
Хантер Байден заявил, что "белые мужчины в Америке в 45 раз чаще совершают кровавые преступления, чем иммигранты". По его словам, политика Трампа с депортацией нелегалов из США, в том числе в тюрьму в Сальвадор, выглядит как преступление.
На уточняющий вопрос кого он считает "проклятым диктатором-бандитом", 55-летний Хантер Байден ответил, что обоих имея в виду Дональда Трампа и лидера Сальвадора Наиба Букеле.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из США депортировали туриста из-за мема с яйцеголовым вице-президентом Венсом.
Также "Комментарии" писали, что в Белом доме обнаружили кокаин. Подозрения пали на Хантера Байдена.