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Разъяренный сын Байдена резко раскритиковал Трампа: как обозвал президента США

Хантер Байден выступил с резкой критикой Дональда Трампа из-за его отношения к нелегальным иммигрантам и политике депортаций.

22 июля 2025, 13:05
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Slava Kot

Старший сын экс-президента США Джо Байдена Хантер Байден назвал действующего президента США Дональда Трампа "проклятым диктатором-бандитом". По его словам, американский лидер совершает "проклятые преступления" в должности президента Соединенных Штатов.

Разъяренный сын Байдена резко раскритиковал Трампа: как обозвал президента США

Хантер Байден критикует Дональда Трампа. Фото из открытых источников

Хантер Байден дал эмоциональное интервью журналисту Эндрю Каллагану, в котором жестко высказался по поводу иммиграционной политики Дональда Трампа. По его словам, президент США не понимает, что делает, а сами американцы нормально относятся к миграции.

"Люди действительно расстроены нелегальной иммиграцией? Но идите вы к чертям. Как, по вашему мнению, убирают ваш гостиничный номер? Как у вас появляется еда на вашем, черт возьми, столе? Кто, по вашему мнению, моет вашу посуду? Трамп каким-то образом убедил всех нас, что эти люди — проклятые преступники. Я не понимаю, почему люди не осознают, что это самое большое мошенничество из всех", — сказал сын Байдена.

Хантер Байден заявил, что "белые мужчины в Америке в 45 раз чаще совершают кровавые преступления, чем иммигранты". По его словам, политика Трампа с депортацией нелегалов из США, в том числе в тюрьму в Сальвадор, выглядит как преступление.

"Если бы я стал президентом, я бы позвонил, черт возьми, президенту Сальвадору и сказал: Верни нелегалов назад, иначе я, черт возьми, вторгнусь. То, что они совершают, это ужасное преступление. Это проклятое преступление, то, что они совершают. Он проклятый диктатор-бандит", — заявил Байден используя брань.

На уточняющий вопрос кого он считает "проклятым диктатором-бандитом", 55-летний Хантер Байден ответил, что обоих имея в виду Дональда Трампа и лидера Сальвадора Наиба Букеле.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из США депортировали туриста из-за мема с яйцеголовым вице-президентом Венсом.

Также "Комментарии" писали, что в Белом доме обнаружили кокаин. Подозрения пали на Хантера Байдена.



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Источник: https://www.foxnews.com/politics/hunter-biden-rages-against-f-ing-thug-trump-invokes-kkk-immigration-rant
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