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Реакция мира на новые тарифы США от Трампа

Как в мире реагируют на новые пошлины от США, введенные Дональдом Трампом.

сегодня, 09:47
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Slava Kot

2 апреля президент США Дональд Трамп анонсировал о введении новых пошлин для 260 стран и территорий. Новые тарифы введены для разных стран в размере от 10 до 50%. На такой шаг США сразу отреагировали лидеры мира.

Реакция мира на новые тарифы США от Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал ЕС прибегнуть к ответным действиям из-за тарифов администрации Трампа.

"Дружба означает партнерство. Партнерство означает действительно взаимные тарифы. Нужны адекватные решения", – пишет Туск.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна ответит на новые пошлины США.

"Мы ответим на тарифы Трампа контрмерами. Будем защищать свой рынок", — заявил Карни.

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер не была так категорична, как глава Канады, однако заявила о международном праве и свободной торговле.

"Федеральный совет принимает в известность решение таможни США. Он быстро определит дальнейшие шаги. В центре внимания – долгосрочные экономические интересы страны. Верность международному праву и свободная торговля остаются главными ценностями", — написала Келлер-Зуттер.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подверг критике новые тарифы США.

"Жалею через путь, по которому пошли США. Именно благодаря открытости мы слушаем музыку на Spotify и используем iPhone. Свободная торговля — основа успеха Запада", — заявил Кристерссон.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе считает, что больше всего от новых пошлин Трампа пострадают сами американцы.

"Они абсолютно необоснованные… Тарифы администрации не имеют под собой логики, и они противоречат основе партнерства наших двух государств. Это не поступок друга. Сегодняшнее решение усугубит неопределенность в мировой экономике и увеличит расходы для американских домохозяйств. Именно американский народ заплатит наибольшую цену за эти неоправданные тарифы", — отметил Альбанезе.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что его страна будет защищать свою экономику.

"Решение США сегодня вечером ввести 20% пошлины на импорт из всего Европейского Союза вызывает глубокое сожаление. Я твердо убежден, что тарифы никому не выгодны. Моим приоритетом и приоритетом правительства является защита ирландских рабочих мест и ирландской экономики", — пишет Мартин.

В Китае заявили, что подготовят ответ на новые пошлины от США.

"Китай решительно выступает против этого и будет принимать контрмеры для защиты своих прав и интересов", – сообщили в Министерстве торговли Китая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США пригрозили всем странам мира после введения новых тарифов.

Также "Комментарии" писали о том, почему Трамп отказался ввести новые пошлины против России.



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Источник: https://comments.ua/
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