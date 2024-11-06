Реакция мира на победу Трампа на выборах в США

Дональд Трамп победил на выборах и стал новым президентом США. На результаты выборов в США отреагировали мировые лидеры, приветствовавшие Дональда Трампа с победой на президентских выборах.
Дональд Трамп
Первым мировым лидером, который поздравил Дональда Трампа, стал президент Сальвадора Наиб Букеле.
"Поздравляем избранного президента Соединенных Штатов Америки, Дональда Трампа. Пусть Бог вас благословит и уводит", — написал
Букеле в социальных сетях.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем приветствии к будущему президенту США, призвал Дональда Трампа к поддержке Украины, которая поможет закончить войну.
"Приветствую Дональда Трампа с поразительной победой на выборах! Я ценю приверженность президента Трампа к подходу "мир через силу" по глобальным делам. Именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине", — пишет
Зеленский.
Первым среди лидеров стран ЕС Дональда Трампа поздравил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Самое большое возвращение в политическую историю США! Поздравляем президента Дональда Трампа с его огромной победой. Очень нужна победа для мира!", — написал
Орбан.
Президент Польши Анджей Дуда также выразил приветствие лидеру республиканцев.
"Поздравляем, господин президент Дональд Трамп. Вы сделали это!", — коротко приветствует
Дуда.
Отреагировал на победу Трампа президент Франции Эммануэль Макрон, выразивший готовность сотрудничать с американским лидером.
"Приветствую президента Дональда Трампа. Готов работать вместе, как мы делали это в последние четыре года. С вашими и моими убеждениями. С уважением и амбициями. Во имя мира и процветания", — сказал
Макрон.
Еще одним лидером, поздравившим Трампа, стал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
"Дорогие Дональд и Мелания Трамп, поздравляем с величайшим возвращением в истории! Ваше историческое возвращение в Белый дом знаменует собой новое начало для Америки и мощное подтверждение приверженности великому союзу между Израилем и Америкой. Это огромная победа!" – заявил
Нетаньяху.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции Дональда Трампа на победу на выборах в США.
Также "Комментарии" писали, что в России отреагировали на новые слова Трампа закончить войну.
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