Реакция мира на заявления Трампа после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп рассказал о телефонном разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным, который состоялся 12 февраля. По его словам, Украина пока не сможет вернуть все свои территории, не может стать членом НАТО, а Владимир Зеленский и Путин хотят окончания войны. Эти заявления отреагировали мировые политики и деятели.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Одним из первых на сообщение о разговоре Трампа и Путина отреагировал премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, для всего мира нужен "справедливый мир".

"Все, что нам нужно – это мир. Справедливый мир. Украина, Европа и Соединенные Штаты должны работать над этим вместе. Вместе", — заявил Туск.

Сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильтд сравнил действия Трампа с переговорами в Мюнхене в 1938 году и подчеркнул, что США пошли на уступки еще быстрее, чем тогда, когда Европа сдала Чехословакию Гитлеру, что впоследствии переросло во Вторую мировую войну.

"Это, безусловно, инновационный подход к переговорам – пойти на очень большие уступки еще до того, как они начались. Даже Чемберлен не падал так низко в 1938 году. Мюнхен закончился очень плохо", — написал Бильтд.

Бывший посол США в России Майкл Макфол прокомментировал заявление министра обороны США Пита Гегсета, выразившего позицию Трампа на "Рамштайне". Макфол назвал решение США подарком для Путина.

"Гегсет только что заявил о готовности своей администрации подарить Путину две гигантские победы – украинскую землю и отсутствие членства Украины в НАТО. Что он получил от Путина вместо этого? Ничего. С Путиным так не ведут переговоры", — заметил МакФол.

Противоположного мнения придерживается республиканец Джо Уилсон, считающий, что Трамп все ближе к окончанию войны.

"Президент Трамп – опытный переговорщик, разбирающийся в искусстве договариваться. Мы должны предоставить ему максимум рычагов влияния, подготовив всеобъемлющие санкции против России и предоставив полномочия для быстрого вооружения Украины", — написал конгрессмен Уилсон.

Однако бывший советник Трампа Джон Болтон заявил, что единственная стратегия американского лидера по войне в Украине – это уступки Путину.

"Путин не может быть счастливее. Сегодня в Кремле пьют водку прямо из бутылки. Это большой день для Москвы", — считает Болтон.

Также резко отреагировала на разговор Путина и Трампа и американская журналистка Forbes София Нельсон.

"Путин убивал. Младенцев. Журналистов. Солдатов. Семьи. Женщин. Бабушек. Лидеров. Активистов. И он пригласил его в наш Белый дом. О, Боже", — отметила Нельсон.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже в интервью Poitico подчеркнула, что в любых мирных переговорах обязательно должна участвовать Украина.

"Для того чтобы получить соглашение о мире, нужно ослабить Россию на поле боя. Российская политика, экономика, религия, медиа, частный сектор — все это сейчас направлено на войну. Поэтому Россию нужно принудить к миру", — сказала Браже.

Также 12 февраля по итогам встречи группы "Веймар+" в Париже было сделано заявление о поддержке Украины.

"Мы готовы усилить поддержку Украины. Мы обязуемся придерживаться ее независимости, суверенитета и территориальной целостности перед лицом агрессивной войны России. Мы разделяем цель продолжать поддерживать Украину до достижения справедливого, всеобъемлющего и крепкого мира. Мира, гарантирующего интересы Украины и наши собственные", – говорится в заявлении глав МИД Германии, Франции, Великобритании, Польши, Италии, Испании, Украины, а также верховной представительницы ЕС по иностранным делам Каи Каллас.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что стало известно, в какой стране Трамп планирует встретиться с Путиным.

Также "Комментарии" писали, что в О П рассказали, о чем Зеленский договорился с Трампом.