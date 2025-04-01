Реакция Трампа на гибель американских солдат в Литве: он назвал причину

Президент США Дональд Трамп заявил, что вероятной причиной гибели американских солдат в Литве стало обрушение берега озера. По его словам, во время учений обрушилась береговая линия озера, что повлекло за собой перевертывание тяжелой бронированной техники. В результате инцидента погибли трое американских солдат, а еще один до сих пор считается пропавшим без вести.

Дональд Трамп. Фото: CNN

31 марта Дональд Трамп выступил в Вашингтоне перед журналистами, где подтвердил гибель американских военных. Президент США заявил, что наиболее вероятной причиной трагедии стало сползание 50-тонной машины M88 в грязи из-за нестабильной почвы.

"Бронетехника, на которой они ехали, была очень тяжелой. Все указывает на то, что берег озера обрушился под ее весом. Была ночь. Было холодно, темно и очень скользко со льдом. Транспортное средство, скорее всего, сползло и опрокинулось", — пояснил Трамп.

Тела трех солдат уже найдены в болотистой местности вблизи полигона Пабраде в Литве. Однако четвёртого военного пока не удалось найти. Поисковая операция продолжается. В ней вовлечены военные водолазы, собаки-спасатели и специальные радары для сканирования почвы.

Погибшие военные служили в 3-й пехотной дивизии США, которая дислоцируется в Форт-Стюарте, штат Джорджия. Они находились в Литве в рамках операции Atlantic Resolve – миссии, начатой США в 2014 году в ответ на аннексию Крыма Россией. Основная цель этой операции – усиление военного присутствия США в Центральной и Восточной Европе для поддержки союзников по НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ходе спасательной операции из болота вытащили машину американских солдат, пропавших в Литве.