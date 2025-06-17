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Реакция Трампа на сегодняшний обстрел Украины (ВИДЕО)

Дональд Трамп не знал, что Россия снова атаковала Украину.

сегодня, 14:11
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Автор:
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп в своей первой реакции на массированную атаку России по Украине, состоявшуюся в ночь на 17 июня, не смог осудить российскую агрессию. Как показывает видео, американский президент даже не знал о российских ударах по Украине.

Реакция Трампа на сегодняшний обстрел Украины (ВИДЕО)

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп преждевременно покинул саммит G7 и на президентском самолете возвращался в Соединенные Штаты. На борту Air Force One журналисты задали вопрос президенту США, какой будет его реакция на недавнюю российскую атаку по Киеву.

В ответ Трамп спросил: "Когда это было?". Журналисты объяснили, что Россия в очередной раз атаковала Украину, нанеся удары по Киеву и другим городам сегодня.

"Что? Когда? Похоже, что она произошла, когда я возвращался. Надо будет посмотреть", — сказал Трамп и никак не осудил российскую атаку.

Напомним, что в ночь на 17 июня Россия совершила атаку по Киеву с использованием дронов и ракет разного типа. При атаке российские дроны и ракеты попадали в жилые дома. Одна из ракет полностью разрушила подъезд девятиэтажного дома. В настоящее время известно о 14 погибших и более сотни раненых

Кроме Киева также под ударами оказались Одесса, где известно об одной погибшей и 17 раненых.

Видео с реакцией Трампа на массированную атаку России по Украине 17 июня:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИДе назвали истинную причину удара России по Украине. Андрей Сибига объяснил, какую цель преследует российский диктатор Владимир Путин.

Также "Комментарии" писали, что Трамп подверг критике Макрона после того, как преждевременно покинул саммит G7.



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