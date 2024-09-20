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Реально ли исключить Россию из Совбеза ООН: в Госдепе США сделали заявление

В Госдепе США напомнили, что добиваются исключения РФ из Совбеза ООН с первого дня полномасштабной войны против Украины

20 сентября 2024, 08:25
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Кравцев Сергей

Требование об исключении России из Совета безопасности ООН появилось с начала полномасштабного вторжения в Украину. Оно актуально и сегодня, но добиться этого невероятно сложно. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Реально ли исключить Россию из Совбеза ООН: в Госдепе США сделали заявление

США. Фото: из открытых источников

Представители масс-медиа задали Миллеру вопрос относительно того, какой может быть позиция США, чтобы исключить Россию из Совбеза ООН.

"Я думаю, это то, к чему люди призывали в разное время с тех пор, как Россия начала или расширила свое незаконное вторжение в Украину. Если вы посмотрите на Устав ООН, это то, чего будет невероятно трудно добиться", — ответил спикер Госдепа.

Также чиновник добавил, что сейчас США в контексте Украины фокусируются на тех вещах, которые являются возможными.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Финляндии Александр Стубб призвал реформировать Совбез ООН. По его словам, нужно расширить количество постоянных членов организации, забрать вето, а осуществляющие агрессию страны, такую как Россия против Украины, отстранить из Совбеза ООН.                                                                           

Александр Стубб в интервью Reuters заявил, что готов дать свой голос для реализации реформ, которые будут обсуждаться на следующей неделе в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, где будут дискутировать о составе Совета безопасности.

Также издание "Комментарии" сообщало — РФ возглавила Совбез ООН: в США рассказали, что теперь изменится.




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