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Решение принято: США вводят против РФ новые санкции

Штаты вводят новые санкции против России

13 марта 2025, 23:32 comments1601
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Марьян Ощановский

Администрация президента США Дональда Трампа ужесточает санкции против России, сообщает CBS News со ссылкой на источники.

Решение принято: США вводят против РФ новые санкции

США ужесточают санкции против РФ. Фото из открытых источников

По словам четырех собеседников издания, администрация Дональда Трампа накладывает дополнительные ограничения на российский нефтяной, газовый и банковский секторы путем дальнейшего ограничения доступа России к платежным системам США.

Ранее Дональд Трамп не продлил лицензию, позволяющую зарубежным компаниям проводить расчеты за российскую нефть через подсанкционные банки.

Отмечается, что усиление ограничений связано с попыткой американской администрации убедить Москву согласиться на предложенное 30-дневное прекращение огня в войне РФ против Украины.

Как известно, 13 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов обсуждать режим прекращения огня, однако выставил дополнительные условия о прекращении мобилизации Владимиром Зеленским и предоставлении оружия Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в пригородах Суджи Курской области РФ и районах вокруг города ведутся активные боевые действия, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "Противник применяет штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций с целью прорыва нашей обороны, вытеснения наших войск с территории Курской области РФ и переноса боевых действий на территорию Сумской и Харьковской областей. Враг уже понес и продолжает нести на Курщине значительные потери", — рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что военная помощь от США снова поступает в Украину. Также полностью восстановлен обмен разведывательными данными между Киевом и Вашингтоном. Как пишет издание CNN, соответствующую информацию подтвердило неназванное американское чиновник. По словам собеседника издания, находящиеся в Украине американские подрядчики, чтобы помочь с техническим обслуживанием, обучением и поддержкой более сложных систем вооружений, также возобновили свою работу.



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Источник: https://www.cbsnews.com/news/trump-administration-sanctions-russian-oil-gas-banking-sectors/
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