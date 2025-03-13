Решение принято: США вводят против РФ новые санкции

Администрация президента США Дональда Трампа ужесточает санкции против России, сообщает CBS News со ссылкой на источники.

США ужесточают санкции против РФ. Фото из открытых источников

По словам четырех собеседников издания, администрация Дональда Трампа накладывает дополнительные ограничения на российский нефтяной, газовый и банковский секторы путем дальнейшего ограничения доступа России к платежным системам США.

Ранее Дональд Трамп не продлил лицензию, позволяющую зарубежным компаниям проводить расчеты за российскую нефть через подсанкционные банки.

Отмечается, что усиление ограничений связано с попыткой американской администрации убедить Москву согласиться на предложенное 30-дневное прекращение огня в войне РФ против Украины.

Как известно, 13 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов обсуждать режим прекращения огня, однако выставил дополнительные условия о прекращении мобилизации Владимиром Зеленским и предоставлении оружия Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в пригородах Суджи Курской области РФ и районах вокруг города ведутся активные боевые действия, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "Противник применяет штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций с целью прорыва нашей обороны, вытеснения наших войск с территории Курской области РФ и переноса боевых действий на территорию Сумской и Харьковской областей. Враг уже понес и продолжает нести на Курщине значительные потери", — рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что военная помощь от США снова поступает в Украину. Также полностью восстановлен обмен разведывательными данными между Киевом и Вашингтоном. Как пишет издание CNN, соответствующую информацию подтвердило неназванное американское чиновник. По словам собеседника издания, находящиеся в Украине американские подрядчики, чтобы помочь с техническим обслуживанием, обучением и поддержкой более сложных систем вооружений, также возобновили свою работу.