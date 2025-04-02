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Решение принято: Трамп выгонит Маска из Белого дома

Миллиардер покинет должность в Белом доме

сегодня, 20:11
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Марьян Ощановский

Президент США Дональд Трамп сообщил приближенным, что миллиардер Илон Маск скоро уйдет с поста в Белом доме, пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Решение принято: Трамп выгонит Маска из Белого дома

Маска уволят. Фото из открытых источников

По информации источника, американский президент доволен деятельностью Илона Маска.

"Однако решение принято на фоне того, что технологический магнат все больше становится политической обузой", — сообщил собеседник Politico.

Как известно, 1 апреля Дональд Трамп допустил возвращение Илона Маска в бизнес по истечении срока работы в должности главы Департамента эффективности госуправления, который составляет 130 дней. При этом Трамп сказал, что будет удерживать Маска на работе в правительстве столько, сколько сможет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия активизировала применение авиации на Покровском направлении, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". "На Покровском направлении остается высокая активность вражеской тактической авиации. Например, за день в зоне ответственности только одной бригады украинские военные фиксируют применение около 10 КАБов", — рассказал он. Офицер ВСУ отметил, что, конечно, есть определенная погрешность, поскольку не все падающее с неба то есть КАБом.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что глава Российского фонда прямых инвестиций, член переговорной делегации Кремля по Украине Кирилл Дмитриев оказался собственником недвижимости стоимостью 7,5 млрд рублей. По данным Фонда по борьбе с коррупцией, чиновнику принадлежат вилла и квартира на мысе Антиб во Франции, а также квартира в Куршевеле. Их общая стоимость – 16 млн евро или 1,5 млрд рублей. Формально эти активы записаны на компании Veles Property и Rocket Holdings. Последнюю 2018 основал на тот момент 70-летний отец главы РФПИ — член-корреспондент Национальной академии наук Украины Александр Дмитриев.



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Источник: https://www.politico.com/news/magazine/2025/04/02/trump-musk-leaving-political-liability-00265784
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