Решение Трампа может привести к катастрофе: о чем идет речь

Избранный президент США Дональд Трамп всколыхнул мир неожиданным заявлением о намерении захватить Гренландию. Это решение может обернуться катастрофой для планеты – так считают экологи.

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Издание Politico поясняет, что одна из причин, по которой Дональд Трамп хочет присоединить Гренландию к США, является то, что остров содержит около 31,4 млрд баррелей нефтяного эквивалента, в том числе 4,2 трлн кубометров природного газа.

Правительство Гренландии установило мораторий на добычу нефти и газа из-за климатического кризиса, но Трамп наоборот пообещал отменить все ограничения на бурение.

“Активисты экологических кампаний озабочены тем, что бурение новых скважин в Гренландии приведет к увеличению выбросов и станет “углеродной бомбой”. Это также имело катастрофическое влияние на местную флору и фауну, которые и так сейчас на грани выживания в арктическом регионе”, — пишет Politico.

Напомним, что на днях президент Украины Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", заявил о подготовке встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телемарафона рассказал о подготовке к встрече. По его словам, встреча Зеленского и Трампа может состояться в ближайшее время. А официальные разговоры и консультации между командами начнутся сразу после инаугурации.

"Я не верю в какой-либо сценарий, когда Трамп пойдет на какие-то шаги, чтобы сделать Америку не сильной. А я не верю, что Америка может быть сильной, если Украина не будет сильной и не получит справедливого мира. Я точно знаю, что Трамп хочет закончить эту войну, для него это важно", — сказал Ермак.



