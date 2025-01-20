Решение Трампа поставит США на уровень с Ираном, Ливией и Йеменом

Президент Дональд Трамп снова выведет Соединенные Штаты из Парижского климатического соглашения, заявил Белый дом в понедельник. Это решение устранит крупнейший исторический источник выбросов в мире по глобальным усилиям по борьбе с изменением климата во второй раз за весь период, пишет Reuters.

Фото портал "Комментарии"

По данным издания, это решение поставит Соединенные Штаты наряду с Ираном, Ливией и Йеменом как единственные страны мира, не подпадающие под пакт 2015 года, правительства которого согласились ограничить глобальное потепление на 1,5 градуса Цельсия (2,7 градуса Фаренгейта) выше доиндустриального уровня, чтобы избежать наихудших последствий изменения климата.

"Объявление, опубликованное в документе Белого дома, отражает скептицизм Трампа относительно глобального потепления, которое он назвал обманом, и вписывается в его более широкую программу — освободить нефтяные и газовые бурильщики США от регулирования, чтобы они могли максимизировать добычу", — пишет издание.

В Reuters напомнили, что Дональд Трамп также вывел США из Парижского соглашения во время своего первого срока пребывания в должности, хотя процесс длился годы и был немедленно упразднен президентством Байдена в 2021 году. В этот раз выход, вероятно, займет меньше времени – только год – поскольку Трамп не будет связан первоначальным трехлетним обязательством соглашения.

Это время также может нанести больший вред глобальным климатическим усилиям, сказал бывший климатический переговорщик старший политический советник Франции Пол Уоткинсон.

Напомним, что Дональд Трамп, как писал портал "Комментарии", принял присягу и стал 47-м президентом США. Во время своей инаугурационной речи он не упомянул об обещании быстро завершить войну в Украине.



