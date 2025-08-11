Решение Трампа встретиться с Путиным показало важный нюанс для Украины

Президент США Дональд Трамп хватается за любую призрачную надежду окончить войну в Украине, что становится сигналом для Кремля не менять свои позиции. Об этом заявил аналитик Национального института стратегических исследований и фонда "Вернись живым" Николай Белесков.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Николай Белесков считает, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина 15 августа на Аляске показала немаловажный момент в попытках Соединенных Штатов закончить войну России против Украины.

"Эта вся ситуация с новым витком американских попыток мирного урегулирования войны Украина-РФ, источником которой, если верить СМИ, действительно оказался спецпосланник Стив Виткофф с неправильным прочтением предложений РФ, подсветила один важный момент", — указывает Белесков.

По его словам, Трамп отказывается диктовать условия Путину и готов отбросить собственные угрозы и обещания ради маловероятной возможности мирного процесса. Белесков считает, что отказ Трампа от собственного дедлайна показывает Кремлю слабость США по урегулированию войны в Украине.

"Дональд Трамп не проверяя серьезно хватается за любую (здесь фактически призрачную) надежду на мирный процесс, будучи готовым отвергнуть свои же угрозы с обещаниями давления. Эта ненастроенность на серьезную конфронтацию другой стороной чего является хватание за фантомную надежду на прогресс в урегулировании это точно не тот сигнал, который убедит Кремль менять свои намерения по Украине и договариваться, а не пытаться диктовать условия", — указывает аналитик.

Напомним, что Трамп в начале июля поставил Путину ультиматум в 50 дней и пригрозил санкциями, чтобы пойти на прекращение огня. В конце месяца президент США сократил срок до 10 дней, а конечным сроком установил 8 августа. Однако после встречи спецпредставителя Трампа Стива Виткоффа с Путиным президент США решил не вводить санкции, а встретиться с российским диктатором.

