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Решения Трампа изменят мир: что заявил новый президент США

Дональд Трамп обещает экспорт дешевых нефти и газа

сегодня, 19:50
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Кречмаровская Наталия

Сегодня происходит инаугурация избранного президента США. Дональд Трамп после принесения присяги в своей речи рассказал о решениях и изменениях, которые планирует ввести.

Решения Трампа изменят мир: что заявил новый президент США

Фото портал "Комментарии"

Он заявил, что Америка снова будет производящей страной.

И у нас есть что-то, чего не имеют другие добытчики — самые большие резервы нефти и газа. И мы их используем. Это редкое золото, которое под нами, мы его используем”, — заявил Трамп.

Он также пообещал устранить эти положения об электроавтомобилях для того, чтобы американские строители вернулись к работе.

"Другими словами, вы сможете купить тот автомобиль, который хотите", — подчеркнул он.

Напомним, что Дональд Трамп, как писал портал "Комментарии", всколыхнул мир неожиданным заявлением о намерении захватить Гренландию. Это решение может обернуться катастрофой для планеты — так считают экологи.

Издание Politico поясняет, что одна из причин, по которой Дональд Трамп хочет присоединить Гренландию к США, является то, что остров содержит около 31,4 млрд баррелей нефтяного эквивалента, в том числе 4,2 трлн кубометров природного газа. Правительство Гренландии установило мораторий на добычу. нефти и газа с учетом климатического кризиса, но Трамп — наоборот пообещал отменить все ограничения на бурение.

"Активисты экологических кампаний озабочены тем, что бурение новых скважин в Гренландии приведет к увеличению выбросов и станет "углеродной бомбой". Это также оказало бы катастрофическое влияние на местную флору и фауну, которые и так сейчас на грани выживания в арктическом регионе", — пишет Politico.




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