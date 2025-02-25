Республиканцы и демократы готовят тайное обращение к Трампу: что требуют

Дональд Трамп занимает должность президента США чуть больше месяца, но уже успел отличиться рядом противоречивых заявлений и действий, вызывающих беспокойство даже среди его сторонников. В частности, как отметил в эфире 24 канала член Республиканской партии, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус, Трамп демонстрирует пренебрежение не только к Владимиру Зеленскому, но и другим европейским лидерам. Например, 22 февраля польский президент Анджей Дуда ждал встречи с Трампом полтора часа, тогда как сам диалог длился всего 11 минут.

Дональд Трамп

А уже 24 февраля в Вашингтон прибыл президент Франции Эммануэль Макрон, однако Трамп даже не встретил его у входа в Белый дом, что противоречит установившемуся дипломатическому протоколу.

"Раньше такого не наблюдалось. Обычно Трампа сам ждал гостя. Белый дом должен дать объяснение этому. Тем более приехал президент одной из крупнейших стран Европы – Франции", — подчеркнул Пинкус.

В то же время он считает, что в Конгрессе много влиятельных политиков, в частности среди республиканцев, которые критически относятся к действиям Трампа и готовы повлиять на ситуацию.

"У меня есть информация о том, что республиканцы в содружестве с демократами возложат на стол Трампа свое обращение с разъяснениями. Конечно, об импичменте не может быть и речи, ведь это будет самоубийство для республиканцев. Я думаю, что Трампа это так просто не пройдет. Разве что если у него есть какие-то серьезные мотивы. Я не исключаю, что у него могут быть какие-то медицинские отклонения", – говорит Пинкус.

Кроме того, эксперт напомнил, что за свою жизнь Трамп пережил немало кризисов: более 3000 судебных исков, три банкротства, два импичмента. А после выборов он избежал за 34 уголовных обвинения.

"Конечно, все это не могло не сказаться на его психике. В то же время есть другой вариант – поклонники Трампа говорят, что он готовит ловушку для Владимира Путина, от которой все будут в восторге", — отметил Пинкус.

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