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Ткачик Олеся
Дональд Трамп занимает должность президента США чуть больше месяца, но уже успел отличиться рядом противоречивых заявлений и действий, вызывающих беспокойство даже среди его сторонников. В частности, как отметил в эфире 24 канала член Республиканской партии, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус, Трамп демонстрирует пренебрежение не только к Владимиру Зеленскому, но и другим европейским лидерам. Например, 22 февраля польский президент Анджей Дуда ждал встречи с Трампом полтора часа, тогда как сам диалог длился всего 11 минут.
Дональд Трамп
А уже 24 февраля в Вашингтон прибыл президент Франции Эммануэль Макрон, однако Трамп даже не встретил его у входа в Белый дом, что противоречит установившемуся дипломатическому протоколу.
В то же время он считает, что в Конгрессе много влиятельных политиков, в частности среди республиканцев, которые критически относятся к действиям Трампа и готовы повлиять на ситуацию.
Кроме того, эксперт напомнил, что за свою жизнь Трамп пережил немало кризисов: более 3000 судебных исков, три банкротства, два импичмента. А после выборов он избежал за 34 уголовных обвинения.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США берут под контроль РФ.
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