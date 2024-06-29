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Республиканцы потребовали отставки Байдена: какая причина

Республиканская партия считает, что Байден должен покинуть пост президента США из-за недееспособности

сегодня, 00:40
Автор:
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Марьян Ощановский
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Спикер Палаты представителей США и член Республиканской партии Майк Джонсон призвал отправить Джо Байдена в отставку.

Республиканцы потребовали отставки Байдена: какая причина

В США требуют отставки Байдена. Фото из открытых источников

Он подчеркнул, что следует применить 25 поправку к Конституции США, которая предусматривает отставку главы государства в случае его недееспособности.

"Наши соперники видят слабость в Белом доме, как и все мы. Я говорю это без удовольствия. Я думаю, ситуация очень опасна. Я бы просил членов кабинета заглянуть в свои сердца", – сказал Майк Джонсон.

Спикер Палаты представителей добавил, что понимает панику демократов, но "речь идет о всей стране, президент которой не может выполнять работу, поэтому его обязанности должны выполнять министры и вице-президент".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российская армия не способна совершить большой прорыв на фронте. "Россияне снова попытались начать наступление этой весной и летом, но пока добились лишь незначительных успехов. Мы увидели, что украинцы смогли удержать оборону", — заявил Йенс Столтенберг. По словам генсека, у НАТО нет никаких оснований полагать, что у РФ есть возможности и силы для совершения больших прорывов. При этом он отметил, что Россия продолжит наступать и наносить авиаудары.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики, скорее всего, вскоре смогут захватить город Красногоровка в Донецкой области, сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алексом". "В Красногоровке плохие дела. У противника есть продвижение в частном секторе. Сейчас на этом участке адские бои. Наши подразделения сильно истощены", — рассказал лейтенант ВСУ.



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Источник: https://nypost.com/
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