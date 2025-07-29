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Республиканцы в Сенате категорически высказались об ультиматуме Трампа: что известно

Представители Республиканской партии заявили, что Трамп серьезно возмущен тем, что Путин пытается его обмануть, поэтому Вашингтон готовит жесткий ответ.

29 июля 2025, 14:20
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Клименко Елена

Сенаторы-республиканцы США поддержали более жесткий ультиматум Дональда Трампа к Владимиру Путину. Теперь, вместо ранее озвученных 50 дней, у Кремля есть только 10–12 суток, чтобы согласиться на мирное соглашение с Украиной. Как сообщает Общественное, в верхней палате Конгресса убеждены: заставить Путина сесть за стол переговоров можно только путем экономического давления и демонстрации силы.

Республиканцы в Сенате категорически высказались об ультиматуме Трампа: что известно

Фото: из открытых источников

Сенатор-республиканец Джон Кеннеди сравнил диалог с Путиным с попытками "кормить акулу из руки" и назвал российского лидера "мясником", у которого "кровь под ногтями" — не только украинская, но и российская.

"Путин понимает только силу. Договориться с ним — невозможно. Мы должны заставить голодать его военную машину, ударив по бюджету из-за вторичных санкций, которые остановят продажу российской нефти", — заявил Кеннеди.

Сенатор Берни Морено добавил, что Путин в скором времени "поймет", что с Трампом не стоит играть:

"Если Путин хочет тянуть время или играть в игры — узнает, что Трамп в эти игры не играет", — подчеркнул Морено.

Еще один сенатор, Джеймс Риш, заявил, что имел личный разговор с Трампом о ситуации. По его словам, бывший президент фрустрирован из-за действий Путина, а в Вашингтоне ожидают решительные изменения в подходе к России в ближайшее время.

В то же время по информации CNN, Трамп рассматривает ответные серьезные меры, в частности — вторичные санкции против импортеров российской нефти, включая Китае и Индию. Такой шаг мог бы серьезно ударить по экономике России, однако несет высокие риски для мировой стабильности, включая последствия для самих США.

Портал "Комментарии" уже писал, что в ночь на 28 июля российские войска нанесли прицельный удар по Староконстантинову в Хмельницкой области. Как считает полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, целью противника могли быть недавно переданные Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot.



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