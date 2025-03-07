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«Республиканцы» выдвинули обвинения в адрес Путина и предупредили диктатора

В США выдвинули в адрес Путина несколько обвинений и предупредили его о последствиях подобных действий

сегодня, 12:25
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Ткачик Олеся

Один из ключевых представителей Республиканской партии, сенатор Линдси Грэм, опубликовал сообщение, в котором обвинил Владимира Путина в недопустимом поведении и выступил с жесткими заявлениями в адрес России.

«Республиканцы» выдвинули обвинения в адрес Путина и предупредили диктатора

Владимир Путин

В частности, в своем сообщении в соцсети X Грэм заявил, что российский диктатор ведет себя дерзко и демонстративно не реагирует на инициативы президента США Дональда Трампа.

"Если Путин откажется всерьез сесть за стол переговоров, я надеюсь и ожидаю, что президент Трамп введет дополнительные экономические санкции против банковского и энергетического секторов России, а если потребуется, то и применит масштабные тарифы. Влияние на и без того слабую экономику России заставит ее сесть за стол переговоров", — заявил Грэм.

Кроме того, сенатор также обратил внимание на то, что за последние двое суток Украина сделала ряд важных заявлений по прекращению огня, сотрудничеству в области полезных ископаемых и готовности к мирному диалогу.

"Пора закончить войну между Россией и Украиной справедливо и почетно, как это пытается сделать президент Трамп", — подытожил Грэм.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон без колебаний пойдет на новые санкции против российского энергетического сектора, если такой шаг ускорит процесс прекращения огня в Украине. Как заявил американский министр, санкции против России "будут использованы явно и агрессивно для немедленного максимального влияния" по указаниям президента Дональда Трампа. В РФ уже отметили, что Путин оскорбил Трампа, и ему через главу Минфина уже передали сигнал.




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Источник: https://x.com/LindseyGrahamSC/status/1897716403425181885
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