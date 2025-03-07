«Республиканцы» выдвинули обвинения в адрес Путина и предупредили диктатора

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Ткачик Олеся
Один из ключевых представителей Республиканской партии, сенатор Линдси Грэм, опубликовал сообщение, в котором обвинил Владимира Путина в недопустимом поведении и выступил с жесткими заявлениями в адрес России.
Владимир Путин
В частности, в своем сообщении в соцсети X Грэм заявил, что российский диктатор ведет себя дерзко и демонстративно не реагирует на инициативы президента США Дональда Трампа.
Кроме того, сенатор также обратил внимание на то, что за последние двое суток Украина сделала ряд важных заявлений по прекращению огня, сотрудничеству в области полезных ископаемых и готовности к мирному диалогу.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон без колебаний пойдет на новые санкции против российского энергетического сектора, если такой шаг ускорит процесс прекращения огня в Украине. Как заявил американский министр, санкции против России "будут использованы явно и агрессивно для немедленного максимального влияния" по указаниям президента Дональда Трампа. В РФ уже отметили, что Путин оскорбил Трампа, и ему через главу Минфина уже передали сигнал.
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