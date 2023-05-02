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Республиканец Кевин Маккарти удивил российских пропагандистов своим ответом о поддержке Украины

Спикер Палаты представителей США заверил, что поддержка Украины будет продолжаться

сегодня, 07:15
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Автор:

Кравцев Сергей

Независимо от того, кто при власти в США, Вашингтон будет продолжать предоставлять Украине помощь и выступать против российской агрессии. Как передает портал "Комментарии", со ссылкой на "Bloomberg", такое заявление сделал спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканец Кевин Маккарти, отвечая на провокационный вопрос российского журналиста "РИА Новости" о поддержке Киева.

Республиканец Кевин Маккарти удивил российских пропагандистов своим ответом о поддержке Украины

Кевин Маккарти. Фото: Getty Images

В ходе пресс-конференции в Иерусалиме российский пропагандист, подводя к тому, что Республиканская партия жестко критикует финансовую помощь Украине, задал вопрос, возможно ли, что уже ближайшим временем объёмы этой помощи будут пересмотрены.


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"Я голосую за помощь Украине, я поддерживаю помощь Украине. Я не поддерживаю то, что ваша страна сделала с Украиной. Я также не поддерживаю ваши убийства детей", — подчеркнул спикер Палаты представителей.

Он добавил, что российские войска должны уйти с территории Украины и он не считает действия страны-агрессора правильными.

"Мы будем продолжать поддерживать. И я думаю, что весь остальной мир видит это так, как оно есть", — подчеркнул Маккарти.

Стоит отметить, что россияне неспроста пытались спровоцировать Маккарти, ведь ранее он заявлял, что не поддерживает "карт-бланш" в вопросе помощи Украине в войне с Россией.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-01/ukraine-latest-russia-targets-cities-with-new-missile-strikes
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