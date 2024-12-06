Республиканец спрогнозировал, как будут действовать Штаты, если Путин решит ударить ядеркой

После российского ракетного удара по Днепру начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов позвонил по телефону главе Объединенного комитета начальников штабов США генералу Чарльзу Брауну. Он заявил, что этот удар был запланирован заранее. Как отметил в эфире 24 канала Борис Пинкус, президент Республиканской партии клуба имени Рональда Рейгана, такие действия свидетельствуют о том, что у кремлевского диктатора Владимира Путина нет четкого понимания относительно дальнейшей политики США.

Ядерное оружие РФ

По мнению американца, Герасимов во время звонка пытался оправдаться. Он считает, что звонок свидетельствует о попытке смягчить ситуацию, мол, простите, это было запланировано, больше так поступать не будем.

Соединенные Штаты, по словам Пинкуса, разведки на территории России и хорошо осведомлены о ее военном потенциале. Американские президенты и генералы никогда не разглашают деталей о современном разрабатываемом или производимом вооружении, а применяют его в нужное время.

Пинкус предполагает, что спокойная реакция США на удар была обусловлена уверенностью в его показательном характере.

"Это блеф, направленный на устрашение," — отметил он.

Еще одним фактором являются связи между спецслужбами обеих стран, позволяющие США контролировать ситуацию. Это позволяет американцам предупреждать Россию о своей осведомленности и оперативно реагировать на потенциальные угрозы, включая использование неконвенционального оружия.

"Если Россия захочет применить ядерное оружие, США смогут действовать на опережение", — подчеркнул общественный деятель.

Пинкус также обратил внимание, что Чарльз Браун впервые установил контакт с российскими военными и передал свои выводы американскому руководству. Это, по его мнению, сигнал для Путина, что тот теряет контроль над ситуацией.

"Браун впервые связался с Россией, сделал выводы и передал их американскому руководству. Поэтому это говорит о том, что Путин плохо спит сегодня, он не знает, что ждать от Дональда Трампа. А дальше будут сюрпризы, которые будут началом уничтожения путинского режима", — отметил Пинкус.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин пообещал дать ракеты "Орешник" Беларуси.



