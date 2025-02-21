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Республиканка Хейли поставила на место Трампа из-за Зеленского: "Это то, чего хочет Путин"

Обвинение Трампа в адрес Зеленского, в котором он утверждал, что украинский лидер якобы виноват во вторжении России, произвели большое впечатление на Европу.

сегодня, 13:55
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Клименко Елена

Экс-кандидат на пост президента США от Республиканской партии Никки Хейли отреагировала на последние комментарии Дональда Трампа относительно войны в Украине и его критику в адрес президента Владимира Зеленского. Своими мнениями на этот счет политик поделилась с подписчиками в социальной сети X.

Республиканка Хейли поставила на место Трампа из-за Зеленского: "Это то, чего хочет Путин"

Фото: из открытых источников

Хейли раскритиковала Трампа за то, что он повторяет русские нарративы.

"Это типичная риторика Кремля. Именно то, к чему стремится Путин", — написала она в своем аккаунте.

Отметим, что хотя Никки Хейли как однопартиец Трампа поддержала его на выборах после проигрыша, она всегда подчеркивала важность поддержки Украины как национального интереса США. Кроме того, бывший вице-президент США Майк Пенс также публично раскритиковал позицию Трампа по поводу войны, справедливо отметив, что именно Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Согласно сообщению Politico, обвинение Трампа в адрес Зеленского, в котором он утверждал, что украинский лидер якобы виноват во вторжении России, произвели большое впечатление на Европу. Один из представителей британского правительства, комментируя заявления Трампа, использовал слово "Иисус". Также Трамп назвал Зеленского "плохим переговорщиком", обвинив его в том, что Украина не была вовлечена в переговоры между Россией и США о возможном соглашении по прекращению войны.

Портал "Комментарии" уже писал, что американский президент Дональд Трамп не умеет играть в стратегические решения ни в бизнесе, ни в политике, отметил эксперт по международной политике Максим Несвитайлов. Результат либо достигается быстро, либо вообще не достигается.



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Источник: https://x.com/NikkiHaley/status/1892400780998488469?mx=2
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