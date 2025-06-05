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Рейтинг политиков в США: Трамп оказался на 10-м месте

Обама и Сандерс стали самыми популярными положительными политиками США, опередив Трампа и Байдена.

сегодня, 12:27
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Slava Kot

Согласно новому опросу исследовательской компании YouGov, больше всего поклонников среди американцев имеют бывший президент Барак Обама и сенатор от Вермонта Берни Сандерс. Президент США Дональд Трамп расположился на 10 месте в рейтинге политиков.

Рейтинг политиков в США: Трамп оказался на 10-м месте

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Согласно опросу YouGov за 2 июня 2025 года, Барак Обама имеет самый высокий индекс "Net favorability" среди всех американских политиков +15%. Этот индекс фактически показывает разность положительного и отрицательного отношения к политику. На втором месте с результатом +10% оказался Берни Сандерс.

Остальные политические деятели в США получили отрицательные рейтинги, а ближайшим к нейтральному показателю оказался бывший министр транспорта и экс-кандидат в президенты Пит Буттиджедж с результатом в -1% благосклонности американцев.

Действующий президент США Дональд Трамп занял 10-е место, а его предшественник Джо Байден — 14. В рейтинг популярности также попал Маск, расположившийся между Трампом и Байденом с отрицательным результатом в -9%.

Рейтинг чистой приверженности политиков в США:

  • 1. Барак Обама: +15%
  • 2. Берни Сандерс: +10%
  • 3. Пит Буттиджедж: -1%
  • 4. Элизабет Уоррен: -2%
  • 5. Тим Волц: -3%
  • 6. Кори Букер: -3%
  • 7. Гретхен Витмер: -4%
  • 8. Хаким Джеффрис -4%
  • 9. Александрия Окасио-Кортес: -6%
  • 10. Дональд Трамп: -7%
  • 11. Камала Харрис: -9%
  • 12. Илон Маск: -9%
  • 13. Гэвин Ньюсом: -14%
  • 14. Джо Байден: -18%
  • 15. Чак Шумер: -21%

Индекс "Net favorability" или "чистая привязанность" рассчитывается как разница между долей респондентов, которые относятся к политику положительно, и теми, кто имеет негативное мнение. Это не абсолютный рейтинг популярности, но он ясно показывает баланс поддержки и сопротивления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что советники Трампа рассказали о его истинном отношении к Зеленскому и Путину.

Также "Комментарии" писали, что Трамп намекнул Путину, как он может заставить Россию закончить войну в Украине.



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Источник: https://x.com/usa_polling/status/1929929569122894212
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