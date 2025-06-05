Рейтинг политиков в США: Трамп оказался на 10-м месте

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Slava Kot
Согласно новому опросу исследовательской компании YouGov, больше всего поклонников среди американцев имеют бывший президент Барак Обама и сенатор от Вермонта Берни Сандерс. Президент США Дональд Трамп расположился на 10 месте в рейтинге политиков.
Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN
Согласно опросу YouGov за 2 июня 2025 года, Барак Обама имеет самый высокий индекс "Net favorability" среди всех американских политиков +15%. Этот индекс фактически показывает разность положительного и отрицательного отношения к политику. На втором месте с результатом +10% оказался Берни Сандерс.
Остальные политические деятели в США получили отрицательные рейтинги, а ближайшим к нейтральному показателю оказался бывший министр транспорта и экс-кандидат в президенты Пит Буттиджедж с результатом в -1% благосклонности американцев.
Действующий президент США Дональд Трамп занял 10-е место, а его предшественник Джо Байден — 14. В рейтинг популярности также попал Маск, расположившийся между Трампом и Байденом с отрицательным результатом в -9%.
Рейтинг чистой приверженности политиков в США:
Индекс "Net favorability" или "чистая привязанность" рассчитывается как разница между долей респондентов, которые относятся к политику положительно, и теми, кто имеет негативное мнение. Это не абсолютный рейтинг популярности, но он ясно показывает баланс поддержки и сопротивления.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что советники Трампа рассказали о его истинном отношении к Зеленскому и Путину.
Также "Комментарии" писали, что Трамп намекнул Путину, как он может заставить Россию закончить войну в Украине.
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