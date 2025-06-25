logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Рейтинг Трампа обрушился до рекордного показателя
commentss НОВОСТИ Все новости

Рейтинг Трампа обрушился до рекордного показателя

Рейтинг Дональда Трампа упал до самого низкого уровня за весь его второй срок.

25 июня 2025, 14:56
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Уровень одобрения действий президента США Дональда Трампа достиг рекордно низкого уровня всего через несколько месяцев после вступления его в должность в январе 2025 года. Согласно новому опросу Economist/YouGov, все больше американцев выражают недовольство политикой Трампа.

Рейтинг Трампа обрушился до рекордного показателя

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

После американской бомбардировки Ирана Economist/YouGov провели очередной опрос по одобрению действий президента США. Оказалось, что 54% американцев не одобряют действия Трампа, в то время как поддержку выразили 40% респондентов.

Таким образом, чистый уровень баланса одобрения и неодобрения достиг отметки -14%. Это самый плохой показатель Трампа за весь его второй срок. Кроме того, это также более низкий уровень, чем большинство рейтингов во время предыдущего срока Трампа. Американцы в большинстве случаев не одобряют другие действия президента США в разных направлениях. Его показатель в вопросах национальной безопасности находится на уровне -2%, а тема инфляции и цен упала до -26%.

Объявленные Трампом авиаудары США по иранским ядерным объектам вызвали раскол среди американцев. Среди республиканцев поддержка ударов по Ирану выросла до 70%, в то время как среди демократов упала до -74%. Кроме того, часть американцев заявила, что действия Трампа могут стать причиной его импичмента.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп оказался на 10 месте в рейтинге политиков США. Самыми популярными в Америке стали экс-президент Барак Обама и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.

Также "Комментарии" писали, что Палата представителей рассмотрела предложение объявить импичмент Трампа после его одобрения ударов по Ирану.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://thehill.com/homenews/administration/5367365-trump-net-approval-economist-yougov/
Теги:

Новости

Все новости