Рейтинг Трампа обрушился до рекордного показателя

Уровень одобрения действий президента США Дональда Трампа достиг рекордно низкого уровня всего через несколько месяцев после вступления его в должность в январе 2025 года. Согласно новому опросу Economist/YouGov, все больше американцев выражают недовольство политикой Трампа.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

После американской бомбардировки Ирана Economist/YouGov провели очередной опрос по одобрению действий президента США. Оказалось, что 54% американцев не одобряют действия Трампа, в то время как поддержку выразили 40% респондентов.

Таким образом, чистый уровень баланса одобрения и неодобрения достиг отметки -14%. Это самый плохой показатель Трампа за весь его второй срок. Кроме того, это также более низкий уровень, чем большинство рейтингов во время предыдущего срока Трампа. Американцы в большинстве случаев не одобряют другие действия президента США в разных направлениях. Его показатель в вопросах национальной безопасности находится на уровне -2%, а тема инфляции и цен упала до -26%.

Объявленные Трампом авиаудары США по иранским ядерным объектам вызвали раскол среди американцев. Среди республиканцев поддержка ударов по Ирану выросла до 70%, в то время как среди демократов упала до -74%. Кроме того, часть американцев заявила, что действия Трампа могут стать причиной его импичмента.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп оказался на 10 месте в рейтинге политиков США. Самыми популярными в Америке стали экс-президент Барак Обама и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.

Также "Комментарии" писали, что Палата представителей рассмотрела предложение объявить импичмент Трампа после его одобрения ударов по Ирану.