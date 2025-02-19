Рейтинг Трампа падает: чем недовольны американцы

Президент США Дональд Трамп лишается доверия американцев. Издание Reuters опубликовало опрос, показавший снижение рейтинга Трампа — все больше американцев озабочены направлением развития экономики США, поскольку новый лидер угрожает ряду стран пошлинами.

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“Шестидневный опрос, завершившийся во вторник, показал, что 44% респондентов одобряют работу Трампа в должности президента по сравнению с 45% в опросе Reuters/Ipsos, проведенном 24-26 января. Согласно опросу, проведенному 20-21 января после возвращения республиканца в Белый дом, рейтинг поддержки Трампа составил 47%”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что часть американцев, не одобряющих его президентство, выросла еще более существенно – до 51% в последнем опросе по сравнению с 41% сразу после его вступления в должность.









При этом издание пишет, что Трамп пользуется относительно высоким уровнем одобрения своей иммиграционной политики: 47% респондентов поддерживают его подход, включавший обещания усилить депортацию нелегальных мигрантов в стране. Доля незначительно изменилась с января.

“Но доля американцев, считающих, что экономика идет неправильным путем, выросла до 53% в последнем опросе с 43% в опросе 24-26 января. Общественное одобрение экономического руководства Трампа упало до 39% с 43% в предыдущем опросе”, — объясняет издание.

Напомним, что новые заявления президента США Дональда Трампа, как писал портал "Комментарии", возмутили общественность и политикум в Украине. Потрясающим было заявление о рейтинге доверия президента Украины Владимира Зеленского около 4%.



