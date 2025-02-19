Рейтинг Трампа падает: чем недовольны американцы

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Кречмаровская Наталия
Президент США Дональд Трамп лишается доверия американцев. Издание Reuters опубликовало опрос, показавший снижение рейтинга Трампа — все больше американцев озабочены направлением развития экономики США, поскольку новый лидер угрожает ряду стран пошлинами.
Фото портал "Комментарии"
Отмечается, что часть американцев, не одобряющих его президентство, выросла еще более существенно – до 51% в последнем опросе по сравнению с 41% сразу после его вступления в должность.
При этом издание пишет, что Трамп пользуется относительно высоким уровнем одобрения своей иммиграционной политики: 47% респондентов поддерживают его подход, включавший обещания усилить депортацию нелегальных мигрантов в стране. Доля незначительно изменилась с января.
Напомним, что новые заявления президента США Дональда Трампа, как писал портал "Комментарии", возмутили общественность и политикум в Украине. Потрясающим было заявление о рейтинге доверия президента Украины Владимира Зеленского около 4%.
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