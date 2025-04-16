Режиссер «Сам дома» признался, почему не может вырезать эпизод с Трампом

Более трех десятилетий прошло от выхода фильма "Сам дома 2: Потерянный в Нью-Йорке", а его режиссер Крис Коламбус до сих пор сожалеет об одной сцене, которая, по его словам, стала настоящим "проклятием" ленты. Речь идет о коротком появлении Дональда Трампа в фойе отеля Plaza, говорит Коламбус.

Трамп в фильме "Один дома"

"Я бы предпочел стереть этот момент", — признался режиссер, имея в виду эпизод, где тогдашний миллиардер и магнат недвижимости указывает юному Кевину МакКаллистеру (роль которого исполнил Маколей Калкин) дорогу в отеле, принадлежавшем Трампу.

Коламбус рассказал, что во время премьерного показа в Чикаго этот фрагмент произвел в зале настоящий фурор: "Люди разразились смехом и аплодисментами. Они восприняли сцену как забавную". Однако, добавляет режиссер, он не представлял, что этот момент будет иметь такой эффект: "Я думал, что знаю что-то о комедии, но, похоже, ошибался".

В 2020 году в интервью Insider Коламбус признался, что участие Трампа было условием для разрешения на съемки в его отеле – без камер миллиардер не давал "зеленого света". А уже в 2023 году сам Трамп на платформе Truth Social отрицал эту версию, заявив, что не просился в фильм, а лишь "выполнил просьбу режиссера".

Коламбус в ответ заметил: "Я бы никогда не стал умолять человека, не являющегося актером, появиться в моем фильме".

И хотя когда-то этот фрагмент вызывал положительные эмоции, после политического взлета Трампа публика все чаще воспринимает его как неуместный. Некоторые зрители призывают вырезать сцену из новых релизов фильма, но режиссер не торопится это делать.

"Я не могу этого сделать. Если я вырежу Трампа, меня, вероятно, депортируют! Посчитают недостойным для жизни в США — придется возвращаться в Италию", — иронически заметил Коламбус.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Дональд Трамп-младший и Илон Маск посмеялись над картинкой, где президент Украины Владимир Зеленский изображен в образе мальчика из "Сам дома", стоящего рядом с Трампом.



