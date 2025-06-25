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Резолюция об импичменте Трампа: Палата представителей приняла решение

Палата представителей рассмотрела предложение объявить импичмент Трампа.

25 июня 2025, 08:58 comments3998
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Slava Kot

Конгрессмен штата Техас Эл Грин объявил инициативу по процедуре импичмента президенту США Дональду Трампу за военную операцию против Ирана. В Палате представителей состоялось голосование, отклонившее предложение конгрессмена.

Резолюция об импичменте Трампа: Палата представителей приняла решение

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

24 июня Палата представителей США отклонила резолюцию об импичменте Дональда Трампа. Против резолюции проголосовали 344 представителя, в том числе 216 республиканцев и 128 демократов. Лишь 78 демократов, преимущественно из прогрессивной фракции, поддержали импичмент Трампа.

"Президент Трамп действовал, прямо в нарушение положения Конституции о военных полномочиях. Я считаю, что моя страна находится на перекрестке демократии и автократии", — сказал Грин перед голосованием.

Однако руководство Демократической партии пыталось сдержать радикальные шаги, считая обсуждение импичмента отвлекающим фактором в борьбе за выполнение законодательной повестки дня. Как указывает издание The Washington Post, демократы остаются разделенными по тактике в противостоянии с Трампом. Хотя многие из них соглашаются с тем, что президент США действовал сомнительно, большинство лидеров считают импичмент политически рискованным шагом.

Бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая принимала участие в двух предыдущих объявлениях импичмента Трампа, отметила, что это серьезный процесс, который должен преодолеть "большой порог" прежде чем попасть на рассмотрение в Палату представителей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эл Грин отметил, что Трамп не заслуживает занимать высшую государственную должность и обещал организовать импичмент президенту.

Также "Комментарии" писали, что стала известна неожиданная причина атаки США и Израиля на Иран.



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Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2025/06/24/iran-israel-us-trump-ceasefire-updates/#link-4NPUEOREEBDKNLHSU6OWOTLNOE
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