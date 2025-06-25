Резолюция об импичменте Трампа: Палата представителей приняла решение

Конгрессмен штата Техас Эл Грин объявил инициативу по процедуре импичмента президенту США Дональду Трампу за военную операцию против Ирана. В Палате представителей состоялось голосование, отклонившее предложение конгрессмена.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

24 июня Палата представителей США отклонила резолюцию об импичменте Дональда Трампа. Против резолюции проголосовали 344 представителя, в том числе 216 республиканцев и 128 демократов. Лишь 78 демократов, преимущественно из прогрессивной фракции, поддержали импичмент Трампа.

"Президент Трамп действовал, прямо в нарушение положения Конституции о военных полномочиях. Я считаю, что моя страна находится на перекрестке демократии и автократии", — сказал Грин перед голосованием.

Однако руководство Демократической партии пыталось сдержать радикальные шаги, считая обсуждение импичмента отвлекающим фактором в борьбе за выполнение законодательной повестки дня. Как указывает издание The Washington Post, демократы остаются разделенными по тактике в противостоянии с Трампом. Хотя многие из них соглашаются с тем, что президент США действовал сомнительно, большинство лидеров считают импичмент политически рискованным шагом.

Бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая принимала участие в двух предыдущих объявлениях импичмента Трампа, отметила, что это серьезный процесс, который должен преодолеть "большой порог" прежде чем попасть на рассмотрение в Палату представителей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эл Грин отметил, что Трамп не заслуживает занимать высшую государственную должность и обещал организовать импичмент президенту.

Также "Комментарии" писали, что стала известна неожиданная причина атаки США и Израиля на Иран.