РФ хочет переговоров без Украины: пойдет ли Трамп на условия Путина, чтобы остановить войну

В преддверии инаугурации Дональда Трампа в Кремле заявили, что Украина якобы не будет в центре внимания нового президента США. В то же время представители Москвы настаивают, что переговоры по войне между Россией и Украиной должны вести именно Москва и Вашингтон. Как отметил в эфире 24 канала политолог Олег Саакян, Россия пытается повысить ставки, однако эти заявления вряд ли повлияют на политику Трампа.

Дональд Трамп

По его мнению, избранный президент США понимает, как использовать ситуацию для собственной выгоды, ведь кремлевский диктатор Владимир Путин стремится к скорейшему началу переговоров.

Как отметил политолог, с Трампом есть одна константа – его непредсказуемость абсолютно прогнозируема. Да, говорит эксперт, есть понимание того, чего он хочет достичь, но его методы остаются стратегически неопределенными, что позволяет ему играть на этой неопределенности.

При этом политолог сравнил заявления Трампа, такие как идеи о Гренландии или Панамском канале, с повышением ставок в игре против диктаторов. Такие действия демонстрируют, что не только автократы могут действовать вне правил.

Саакян также отметил, что команда Трампа осознает риски преждевременных переговоров с Россией, которые могут обернуться ловушкой. Поэтому администрация США создает рычаги давления на обе стороны конфликта. В частности, речь идет о манипуляциях вокруг мобилизационного вопроса в Украине.

То есть, говорит эксперт, с одной стороны команда Трампа оказывает давление на украинские власти, сигнализируя о возможности усиления мобилизации, что может повлиять на общественные настроения. Для части украинцев это выглядит как угроза отправки детей на фронт, что может поколебать общественную поддержку активной войны.

С другой стороны, США повышают ставки для России, сигнализируя, что в случае отказа на компромисс американская сторона усилит вооружение украинской армии. Это значительно увеличит расходы России на войну, заставив её находить дополнительные ресурсы.

Впрочем, говорит эксперт, параллельно с давлением на Украину и Россию администрации Трампа и Байдена синхронизируют усилия по ограничению нефтяного экспорта России. Новые санкции США направлены на ограничение поставок российской нефти в Китай и Индию, что заставляет эти страны искать новых поставщиков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в МИД РФ нагло отреагировали на введенные нефтяные санкции против России.



