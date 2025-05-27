РФ обогнала США: The Economist поделился тревожными оценками

Россия способна производить больше баллистических ракет, чем США ракет-перехватчиков для Patriot, пишет The Economist.

РФ наращивает производство дронов. Фото из открытых источников

Издание отмечает, что американская компания Lockheed Martin, производящая системы Patriot и ракеты к ним PAC-3, отстает по темпам производства от российских заводов, производящих баллистические ракеты.

В частности, завод увеличивает объем производства ракет до 650 штук в год, но это примерно на 100 меньше прогнозируемого российского производства баллистических ракет.

Как отметил источник в украинском правительстве, у России сейчас есть запас в 500 ракет. В то же время, для перехвата российских ракет Украине нужны две ракеты PAC-3.

Издание добавляет, что производство ракет должно начаться в Германии, но только в конце 2026 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что низкий уровень российской делегации в Стамбуле продемонстрировал отношение Кремля к переговорному процессу. "С точки зрения Путина, его встреча с Владимиром Зеленским невозможна, потому что в Украине нелегитимная власть. Поэтому российский диктатор решил не ехать в Стамбул. Зато Украина отправила на переговоры делегацию значительно более высокого уровня, в которую включила топовых чиновников и специалистов в своих сферах", — подчеркнул политолог.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что отказ России от переговоров с Украиной в Ватикане станет очередным унижением для американцев и серьезным сигналом для усиления санкций против РФ. "Лавров очень четко заявил, что никаких переговоров о прекращении огня не будет без предварительных условий. По его словам, прекращение войны может быть достигнуто только при условии достижения определенных договоренностей, которые станут предметом переговоров. Далее он снова унизил американцев, заявив, что они не будут вести переговоры в Ватикане", — рассказал эксперт-международник.