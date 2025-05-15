РФ отказалась от плана США: что пошло не так

По итогам визита в Москву Си Цзиньпин Россия отказалась от мирных инициатив США, считает политолог Петр Олещук.

РФ фактически отклонила план США. Фото из открытых источников

"В апреле ряд западных медиа обнародовали предложения США по остановке войны в Украине. Американское соглашение о мире можно было вполне по праву назвать проектом капитуляции Украины. Но неожиданно произошло то, чего мало кто ожидал – Россия отказалась от предложений Штатов", — рассказал Петр Олещук.

По словам политолога, предложения США не были спонтанными, поскольку американцы и россияне месяцами согласовывали мирный договор.

"Проекты мирных договоренностей – это результат "челночной дипломатии" спецпредставителя Мира Виткоффа, которая, судя по заявлениям соратников Дональда Трампа, началась еще до официальной смены руководства в Белом доме. Очевидно, что россияне и американцы не один месяц плодотворно работали над инициативами о приостановлении огня. Из Кремля звучали однозначные сигналы, что Россия довольна тем, как идет переговорный процесс. Почему тогда Москва не одобрила компромиссный американский план? Ответ на этот вопрос только один: Китай дал указание Кремлю отклонить предложения США. Очевидно, Пекин дал понять Москве, что дело россиян – воевать, что с ресурсами на войну Китай поможет, а взамен РФ должен отказаться от перезагрузки отношений со Штатами. Далее мы увидели парад в Москве с участием китайских военных, трехдневный визит в Россию Си Цзиньпина и китайско-российские договоренности об углублении сотрудничества", — отметил политолог.

Он также проанализировал, что именно не устроило КНР по мирным инициативам США.

"Нельзя сказать, что Китай – категорический противник окончания российско-украинской войны. Зато Пекин оценил американский план как чрезмерно антикитайский. Китай не устраивает перспективу перезагрузки отношений между США и Россией. Изменение позиции Кремля продемонстрировало всему миру реальный масштаб и уровень влияния Китая на Россию. Администрация Дональда Трампа, вероятно, считала власть Путина в геополитическом пространстве полностью субъектной. Вашингтон предполагал, что Москва может самостоятельно принимать решения, недооценив влияние на нее КНР. Китай же продемонстрировал, что способен заставить Россию принимать решения в своих интересах", — подытожил эксперт.