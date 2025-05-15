logo

BTC/USD

103740.77

ETH/USD

2586.02

LTC/USD

99.09

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

46.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США РФ отказалась от плана США: что пошло не так
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ отказалась от плана США: что пошло не так

Китай против сближения Москвы и Вашингтона

сегодня, 19:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

По итогам визита в Москву Си Цзиньпин Россия отказалась от мирных инициатив США, считает политолог Петр Олещук.

РФ отказалась от плана США: что пошло не так

РФ фактически отклонила план США. Фото из открытых источников

"В апреле ряд западных медиа обнародовали предложения США по остановке войны в Украине. Американское соглашение о мире можно было вполне по праву назвать проектом капитуляции Украины. Но неожиданно произошло то, чего мало кто ожидал – Россия отказалась от предложений Штатов", — рассказал Петр Олещук.

По словам политолога, предложения США не были спонтанными, поскольку американцы и россияне месяцами согласовывали мирный договор.

"Проекты мирных договоренностей – это результат "челночной дипломатии" спецпредставителя Мира Виткоффа, которая, судя по заявлениям соратников Дональда Трампа, началась еще до официальной смены руководства в Белом доме. Очевидно, что россияне и американцы не один месяц плодотворно работали над инициативами о приостановлении огня. Из Кремля звучали однозначные сигналы, что Россия довольна тем, как идет переговорный процесс. Почему тогда Москва не одобрила компромиссный американский план? Ответ на этот вопрос только один: Китай дал указание Кремлю отклонить предложения США. Очевидно, Пекин дал понять Москве, что дело россиян – воевать, что с ресурсами на войну Китай поможет, а взамен РФ должен отказаться от перезагрузки отношений со Штатами. Далее мы увидели парад в Москве с участием китайских военных, трехдневный визит в Россию Си Цзиньпина и китайско-российские договоренности об углублении сотрудничества", — отметил политолог.

Он также проанализировал, что именно не устроило КНР по мирным инициативам США.

"Нельзя сказать, что Китай – категорический противник окончания российско-украинской войны. Зато Пекин оценил американский план как чрезмерно антикитайский. Китай не устраивает перспективу перезагрузки отношений между США и Россией. Изменение позиции Кремля продемонстрировало всему миру реальный масштаб и уровень влияния Китая на Россию. Администрация Дональда Трампа, вероятно, считала власть Путина в геополитическом пространстве полностью субъектной. Вашингтон предполагал, что Москва может самостоятельно принимать решения, недооценив влияние на нее КНР. Китай же продемонстрировал, что способен заставить Россию принимать решения в своих интересах", — подытожил эксперт.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://vezha.com.ua/mizhnarodna-polityka/rosiya-vidmovylas-vid-planu-ssha/
Теги:

Новости

Все новости