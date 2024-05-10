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РФ разозлила Штаты. Стало известно, на какой экстренный шаг идет Вашингтон

Сегодня Соединенные Штаты планируют объявить о выделении Украине очередного пакета помощи. Как отмечает издание Politico, такой шаг совпал с началом наступления россиян на Харьковскую область

сегодня, 19:15
Автор:
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Ткачик Олеся
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По информации издания, 10 мая Соединенные Штаты объявят о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи. Журналисты отмечают, что такое решение принято в момент, когда россияне пошли в наступление в Харьковской области.

РФ разозлила Штаты. Стало известно, на какой экстренный шаг идет Вашингтон

США и Украина

Politico отмечает, что в этот раз размер военной помощи от Вашингтона составит 400 млн. долларов. По информации журналистов, в пакет помощи войдут ракеты для ЗРК Patriot и зенитные ракеты Stinger.

Кроме того, Украина должна получить боевые машины Bradley, а также бронированные автомобили MRAP.

Также с новым пакетом помощи в Силы обороны поступят противотанковые комплексы Javelin и другое вооружение.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские террористы прорвали границу в Харьковской области. Эту информацию, в частности, подтвердил президент Зеленский. Впрочем, он отметил, что к утру Силам обороны удалось остановить наступление оккупантов.

Вместе с тем есть информация о том, что оккупантам все же удалось захватить несколько сел в Харьковской области, которые находились фактически в так называемой "серой зоне". Теперь нужно сделать все для того, чтобы оккупанты не смогли развить успех и сформировать плацдарм для наступления на Харьков.

Хотя и чиновники, и эксперты утверждают, что пока нет оснований говорить о том, что оккупанты могут захватить Харьков. Для этого у них нет ни сил, ни возможностей.

Впрочем, также есть мнение, что российские террористы никогда не руководствовались военной логикой, именно поэтому они могут пойти на Харьков теми силами, которые у них есть на сегодня. Правда, для этого нужно, чтобы кремлевский диктатор принял соответствующее политическое решение.




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Источник: https://www.politico.com/news/2024/05/10/us-ukraine-military-aid-russia-00157299
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