РФ разозлила Штаты. Стало известно, на какой экстренный шаг идет Вашингтон

По информации издания, 10 мая Соединенные Штаты объявят о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи. Журналисты отмечают, что такое решение принято в момент, когда россияне пошли в наступление в Харьковской области.

США и Украина

Politico отмечает, что в этот раз размер военной помощи от Вашингтона составит 400 млн. долларов. По информации журналистов, в пакет помощи войдут ракеты для ЗРК Patriot и зенитные ракеты Stinger.

Кроме того, Украина должна получить боевые машины Bradley, а также бронированные автомобили MRAP.

Также с новым пакетом помощи в Силы обороны поступят противотанковые комплексы Javelin и другое вооружение.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские террористы прорвали границу в Харьковской области. Эту информацию, в частности, подтвердил президент Зеленский. Впрочем, он отметил, что к утру Силам обороны удалось остановить наступление оккупантов.

Вместе с тем есть информация о том, что оккупантам все же удалось захватить несколько сел в Харьковской области, которые находились фактически в так называемой "серой зоне". Теперь нужно сделать все для того, чтобы оккупанты не смогли развить успех и сформировать плацдарм для наступления на Харьков.

Хотя и чиновники, и эксперты утверждают, что пока нет оснований говорить о том, что оккупанты могут захватить Харьков. Для этого у них нет ни сил, ни возможностей.

Впрочем, также есть мнение, что российские террористы никогда не руководствовались военной логикой, именно поэтому они могут пойти на Харьков теми силами, которые у них есть на сегодня. Правда, для этого нужно, чтобы кремлевский диктатор принял соответствующее политическое решение.