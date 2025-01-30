Родные не могут похоронить своих сыновей: что известно о добровольцах из США, пропавших без вести на войне в Украине

Более двух десятков американских добровольцев пропали без вести во время войны в Украине, а количество погибших за последние полгода значительно возросло. За этот период на фронте погибли по меньшей мере пять граждан США, сообщает CNN.

Добровольцы из США (фото из открытых источников)

Как установило издание, тела минимум пяти американских добровольцев, служивших в украинской армии, не удалось эвакуировать с поля боя после их гибели. Только после длительных переговоров останки двух из них были репатриированы с оккупированных территорий в Украину 24 января.

Родственники пропавших без вести американских бойцов поделились с CNN своей болью из-за невозможности похоронить родных и официально подтвердить их гибель. Они также рассказали о преследованиях со стороны российских "троллей", которые атакуют их в интернете.

По данным CNN, двое американских добровольцев погибли в конце сентября в результате одного инцидента возле Покровска. Их тела до сих пор не найдены. Это 25-летний бывший военный США Захари Форд из Миссури и еще один доброволец без военного опыта, которого семья просила называть только позывным "Гантер". Они погибли под ударом беспилотника при выполнении задания по уничтожению моста вблизи Новогродовки.

Другой американец, выживший и использующий позывной "Реднек", рассказал, что группа из трех добровольцев оказалась под российским огнем в окопе примерно в 500 метрах от своей цели.

CNN также сообщает о 41-летнем бывшем морском пехотинце США Кори Навроки из Пенсильвании, погибшем в октябре во время боев в Брянской области России. Его тело впоследствии было обнародовано российскими военными в Telegram, но только после сложных переговоров его останки вместе с телами еще около 800 погибших передали Украине.

По словам матери погибшего Сэнди Навроки, ее сын получил ранение, когда пытался помочь товарищу. После этого в российских соцсетях начали распространять его фото, оружие, а также личные данные матери, включая ее домашний адрес. Она также отметила, что под ее постами с сообщением о смерти сына пророссийские пользователи оставляли оскорбительные комментарии.

Еще один погибший – ветеран армии США Седрик Хамм из Техаса, погибший в марте в приграничной зоне Сумщины. Его родные смогли узнать уникальные татуировки, совмещавшие ацтекские мотивы и американскую военную символику, в видео с морга.

Его мать Ракель Хамм рассказала, что ее сыну удалось спасти другого бойца, прежде чем он погиб.

"Мой сын заплатил самую высокую цену на поле боя за свободу Украины, и это останется со мной навсегда. Он не погиб напрасно", – сказала она.

Точное количество погибших американских добровольцев в Украине пока остается неизвестным.

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