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Родные не могут похоронить своих сыновей: что известно о добровольцах из США, пропавших без вести на войне в Украине

Родственники пропавших без вести американцев рассказали CNN о том, как им больно, что они не могут похоронить своих сыновей

сегодня, 19:39
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Лиля Воробьева

Более двух десятков американских добровольцев пропали без вести во время войны в Украине, а количество погибших за последние полгода значительно возросло. За этот период на фронте погибли по меньшей мере пять граждан США, сообщает CNN.

Родные не могут похоронить своих сыновей: что известно о добровольцах из США, пропавших без вести на войне в Украине

Добровольцы из США (фото из открытых источников)

Как установило издание, тела минимум пяти американских добровольцев, служивших в украинской армии, не удалось эвакуировать с поля боя после их гибели. Только после длительных переговоров останки двух из них были репатриированы с оккупированных территорий в Украину 24 января.

Родственники пропавших без вести американских бойцов поделились с CNN своей болью из-за невозможности похоронить родных и официально подтвердить их гибель. Они также рассказали о преследованиях со стороны российских "троллей", которые атакуют их в интернете.

По данным CNN, двое американских добровольцев погибли в конце сентября в результате одного инцидента возле Покровска. Их тела до сих пор не найдены. Это 25-летний бывший военный США Захари Форд из Миссури и еще один доброволец без военного опыта, которого семья просила называть только позывным "Гантер". Они погибли под ударом беспилотника при выполнении задания по уничтожению моста вблизи Новогродовки.

Другой американец, выживший и использующий позывной "Реднек", рассказал, что группа из трех добровольцев оказалась под российским огнем в окопе примерно в 500 метрах от своей цели.

CNN также сообщает о 41-летнем бывшем морском пехотинце США Кори Навроки из Пенсильвании, погибшем в октябре во время боев в Брянской области России. Его тело впоследствии было обнародовано российскими военными в Telegram, но только после сложных переговоров его останки вместе с телами еще около 800 погибших передали Украине.

По словам матери погибшего Сэнди Навроки, ее сын получил ранение, когда пытался помочь товарищу. После этого в российских соцсетях начали распространять его фото, оружие, а также личные данные матери, включая ее домашний адрес. Она также отметила, что под ее постами с сообщением о смерти сына пророссийские пользователи оставляли оскорбительные комментарии.

Еще один погибший – ветеран армии США Седрик Хамм из Техаса, погибший в марте в приграничной зоне Сумщины. Его родные смогли узнать уникальные татуировки, совмещавшие ацтекские мотивы и американскую военную символику, в видео с морга.

Его мать Ракель Хамм рассказала, что ее сыну удалось спасти другого бойца, прежде чем он погиб.

"Мой сын заплатил самую высокую цену на поле боя за свободу Украины, и это останется со мной навсегда. Он не погиб напрасно", – сказала она.

Точное количество погибших американских добровольцев в Украине пока остается неизвестным.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп не выполнил очередное обещание. Во время предвыборной кампании Дональд Трамп пообещал снизить цены на многие продукты питания в первый же день вступления в должность президента США. Однако теперь демократы критикуют Трампа, по их словам, вместо борьбы с инфляцией он начал депортировать нелегалов в то время, как в США цены продолжают расти.

В августе 2024 года Дональд Трамп провел пресс-конференцию в окружении упакованной пищи, мяса, продуктов, специй, молока и яиц. Где дал очередное обещание своим избирателям.



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Источник: https://edition.cnn.com/2025/01/30/europe/american-fighters-ukraine-bodies-repatriation-intl-cmd/index.html
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