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России придется ответить за свои преступления против Украины: в Госдепе сделали заявление

В Госдепе подчеркнули, Соединенные Штаты есть и будут оставаться другом Украины при всех администрациях

сегодня, 09:45
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Кравцев Сергей

США продолжат усилия по привлечению виновных за военные преступления, преступления против человечности и другие злодеяния в войне РФ против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала заместитель помощника Госсекретаря США в Бюро демократии, прав человека и труда Моника Якобсен, пишет Укринформ.

России придется ответить за свои преступления против Украины: в Госдепе сделали заявление

Госдеп США. Фото: из открытых источников

"Соединенные Штаты есть и будут оставаться другом Украины при всех администрациях", – отметила Моника Якобсен.

Она подчеркнула, что Вашингтон последовательно выступал за привлечение к ответственности всех, кто несет ответственность за зверства, военные преступления и нарушения прав человека в войне против Украины.

"Мы поддержали усилия по документированию преступлений и давили на соответствующие органы для привлечения виновных к ответственности. И мы продолжим эти усилия", – отметила чиновница.

По ее словам, Соединенные Штаты тесно сотрудничают в этой сфере с украинской властью и постоянно поднимают эти вопросы в Совете ООН по правам человека, Совете Безопасности ООН и на Генассамблее ООН.

"Мы реализуем широкую программу в области прав человека, чтобы поддержать усилия Украины на этом фронте", – заявила Якобсен.

Она подчеркнула, один из приоритетов такой работы – возвращение депортированных и принудительно перемещенных украинских детей домой. По словам Якобсен, Соединенные Штаты определили эти действия российского режима как преступление против человечности, что является серьезным обвинением.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль усиливает свою кампанию рефлексивного контроля, чтобы повлиять на принятие решений Западом в пользу РФ. Это происходит во время неопределенности политики США по Украине. Об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).




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