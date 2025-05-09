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России пригрозили: США и ЕС настаивают на 30-дневном перемирии

США и Евросоюз хотят прекращения огня на 30 суток

сегодня, 20:17
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Марьян Ощановский

Соединенные Штаты вместе с европейскими союзниками работают над предложением оглашения 30-дневного прекращения огня между Россией и Украиной, пишет агентство Reuters.

России пригрозили: США и ЕС настаивают на 30-дневном перемирии

Штаты хотят продлить перемирие. Фото из открытых источников

По словам собеседника Reuters, США и их европейские союзники завершают подготовку предложения о 30-дневном прекращении огня в Украине.

Предполагается, что при отклонении Россией этого предложения будут введены новые санкции. При этом агентство не отмечает, какие именно санкции могут быть наложены на РФ.

Источник Reuters отметил, что предложение о 30-дневном прекращении огня еще не было одобрено и будет проработано на выходных на саммите "коалиции решительных", который состоится в Украине.

Как известно, президент США Дональд Трамп после разговора с президентом Украины 8 мая заявил, что в лучшем варианте хотел бы 30-дневное безусловное перемирие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что место США как посредника в российско-украинской войне могут занять Турция или Китай, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. "Польша желает США успеха в посреднических усилиях между Россией и Украиной. Но если этот путь окажется неудачным, есть и другие кандидаты. Есть Турция, которая поддерживает каналы коммуникации. А потом, прежде всего, есть Китайская Народная Республика, которая как никто другой имеет средства заставить Путина сесть за стол переговоров", — заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что России не стоит рассчитывать на украинские территории, которые не захватила ее армия. "Россия не может ожидать, что ей просто отдадут территории, которые она даже еще не захватила. А именно это было одним из условий в их первоначальном плане мира", — рассказал Джей Ди Вэнс.



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Источник: https://www.reuters.com/
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