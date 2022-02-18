Россия "двигается к неизбежному вторжению": США сообщили, какое оправдание для войны готовит Москва

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия закладывает основу для оправдания начала войны и готовится начать атаку на Украину в ближайшие дни, призывая Москву сменить курс на напряженном заседании Совета Безопасности ООН в четверг, 17 февраля. Об этом сообщает CNN.

Энтони Блинкен - фото из открытых источников

Высокопоставленный американский дипломат заявил, что он подробно знает разведывательные данные США о попытках России сфабриковать повод для вторжения, пытаясь "повлиять на Россию, чтобы она отказалась от пути войны и выбрала другой путь, пока есть время".

"Сегодня я здесь не для того, чтобы начать войну, а для того, чтобы ее предотвратить", – сказал Блинкен.

Соединенные Штаты утверждают, что доказательства на границе с Украиной показывают, что Россия "двигается к неизбежному вторжению" и не выводит войска, несмотря на претензии Москвы. Комментарии Блинкена и других чиновников США в четверг, включая прямое предупреждение президента Джо Байдена о том, что он верит, что нападение произойдет "в течение следующих нескольких дней" – свидетельствуют о еще большей неотложности со стороны администрации Байдена, что действия России свидетельствуют о том, что Кремль двигался вперед с планами войны.

"Все признаки того, что у нас есть, свидетельствуют о том, что они готовы пойти в Украину, напасть на Украину", — сказал Байден журналистам, покидая Белый дом в четверг.

Россия снова отвергла мнение о том, что она готовится атаковать Украину, как "безосновательные обвинения".

В своем обращении в Совет Безопасности Блинкен изложил несколько шагов, которые США ожидают, что Россия предпримет в ближайшие дни, чтобы оправдать военные действия в Украине. Он сказал, что Москва, вероятно, попытается создать повод для войны, которым может быть сфабрикован теракт внутри России, выдумано открытие братской могилы или инсценированный удар беспилотника.

"Россия может охарактеризовать это событие как этническую чистку или геноцид, высмеивая концепцию, которую мы в этом зале не воспринимаем легкомысленно", — сказал Блинкен.

Блинкен сказал, что высокопоставленные российские чиновники предположительно проведут срочные встречи перед атакой, которая будет включать российские бомбардировки по Украине и кибератаки. Блинкен сказал, что США полагают, что Москва уже выбрала цели, на которые будут наступать российские танки и войска, включая столицу Украины Киев.

"Информация, которую я представил, подтверждается тем, что мы видим, что разворачивается на глазах, на наших глазах в течение месяцев. Помните, что хотя Россия неоднократно рассматривала наши предупреждения как мелодраму и чепуху, она постоянно накапливает более 100 000 военных на границах Украины ", – сказал Блинкен.

Как сообщали ранее "Комментарии", Блинкен заявил, что Олимпиада в Пекине не помешает планам Путина начать вторжение.

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