Россия готовит операцию под чужим флагом: в Госдепе США раскрыли подробности

Россия готовится провести в Черном море операцию под чужим флагом на фоне ряда ударов РФ по Одессе, дунайской инфраструктуре и отказу от "зерновой сделки". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер во время видеобрифинга.

Спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер. Фото: из открытых источников

"У нас есть информация, свидетельствующая о том, что они (Ред. – россияне), очевидно, готовят операцию под чужим флагом. Они угрожали действующим в международных водах судам, после чего сегодня произошла атака на Дунае", — заявил Миллер.

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Мэттью Миллер отметил, что Вашингтон продолжит переговоры с союзниками относительно возможных вариантов альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна.

В то же время в Вашингтоне намекнули, что идеальное решение, которое позволило бы Украине отгружать такое же количество зерна, как во время действия "зернового соглашения", без возобновления морских путей "невозможно".

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