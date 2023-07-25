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Россия готовит операцию под чужим флагом: в Госдепе США раскрыли подробности

В Госдепе США предупредили о готовности России совершить новые провокации в Черном море под чужим флагом

сегодня, 07:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Россия готовится провести в Черном море операцию под чужим флагом на фоне ряда ударов РФ по Одессе, дунайской инфраструктуре и отказу от "зерновой сделки". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер во время видеобрифинга.

Россия готовит операцию под чужим флагом: в Госдепе США раскрыли подробности

Спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер. Фото: из открытых источников

"У нас есть информация, свидетельствующая о том, что они (Ред. – россияне), очевидно, готовят операцию под чужим флагом. Они угрожали действующим в международных водах судам, после чего сегодня произошла атака на Дунае", — заявил Миллер.


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Мэттью Миллер отметил, что Вашингтон продолжит переговоры с союзниками относительно возможных вариантов альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна.

В то же время в Вашингтоне намекнули, что идеальное решение, которое позволило бы Украине отгружать такое же количество зерна, как во время действия "зернового соглашения", без возобновления морских путей "невозможно".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с предложением безотлагательно созвать недавно созданный совет Украина – НАТО из-за агрессивных действий РФ в Черном море в целом и срыва зернового соглашения – в частности.  Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" происходящее, включая не особо активную реакцию Запада на те же варварские обстрелы россиянами Одессы (начались сразу после разрыва зернового соглашения), а также – варианты развития событий.

Также издание "Комментарии" сообщало – чего добивается РФ, разрушая портовую инфраструктуру Украины – чем ответит мир.




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Источник: https://www.youtube.com/live/seuZhdw21Zk?feature=share
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