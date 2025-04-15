Россия избежит наказания США за ракетный удар по Сумам: Трамп назвал неожиданную причину

Президент США Дональд Трамп отказался вводить новые санкции против России после трагического ракетного удара по Сумам, в результате которого погибли по меньшей мере 35 человек. Об этом он заявил во время встречи с лидером Сальвадора Наибом Букеле.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

На вопрос журналистов, будет ли РФ привлечена к ответственности санкциями за эту атаку, Трамп напомнил о своих предыдущих действиях по газопроводу "Северный поток-2". По его словам, проект был остановлен именно во время его президентства.

"Это был масштабный трубопровод, простирающийся через Европу — российский, огромный, в Германию. И я его остановил", — сказал Трамп.

Напомним, 13 апреля, в Вербное воскресенье, российские войска нанесли удар баллистическими ракетами типа "Искандер-М" KN-23 по центру Сум. В результате атаки погибли более 30 человек, среди них — дети. Десятки человек получили ранения.

По информации ГУР МО Украины, ракетный удар нанесли с территории России — из населенных пунктов Лески (Воронежская область) и Леженьки (Курская область), с участием 112-й и 448-й ракетных бригад.

Несмотря на ужасные последствия обстрела, Трамп ограничился словами сострадания и заявил, что, по его информации, "там была допущена ошибка", однако не уточнил, о ком именно идет речь.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Словакии Роберт Фицо не упомянул Россию в своем осуждении удара по Сумам, унесшего жизни по меньшей мере 35 гражданских украинцев.

Такие слова прозвучали на брифинге Фицо в словацком городе Кошице 14 апреля, пишет "Европейская правда". Журналисты поинтересовались мнением Роберта Фицо по поводу удара РФ по Сумам, поскольку он не комментировал его в воскресенье.

"Я осуждаю убийство. Я осуждаю все убийства, я всегда это делал и буду делать. Но у меня нет достаточной информации, чтобы сейчас что-то сказать", – отреагировал Фицо.