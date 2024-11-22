Как сказано в бюллетене Национального центра контрразведки и безопасности, ФБР и Министерства обороны, для проведения диверсий кремль будет вербовать "инсайдеров" оборонной промышленности.

Флаг США

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Кроме того, американская разведка фиксирует более агрессивные методы в деятельности российских спецслужб, в частности, привлечение преступников для организации поджогов, кибератак и других диверсий в странах ЕС.

В этой связи сотрудников предприятий предостерегают от контактов с посторонними лицами, а американские оборонные компании должны повысить бдительность и усилить меры безопасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Ким Чен Ын заговорил о "самой разрушительной термоядерной войне": что известно

Северокорейский диктатор Ким Чен ин обвинил США в нагнетании напряженности и провокациях Он отметил, что Корейский полуостров никогда не сталкивался с таким риском ядерной войны, как сейчас. Об этом сообщает Reuters.

"Никогда ранее противоборствующие стороны на Корейском полуострове не сталкивались с такой опасной и острой конфронтацией, которая может перерасти в наиболее разрушительную термоядерную войну", — говорится в заявлении Центрального агентства новостей Кореи. выставки вооруженной техники, которая состоялась вчера в Пхеньяне.

Глава Ким сказал, что он уже зашел настолько далеко, насколько это возможно, в переговорах с Соединенными Штатами, и что, в конце концов, он убедился не в желании сверхдержав сосуществовать, а в позиции полной силы и неизменной враждебной политике по отношению к Северной Корее. факта, что два саммита Северной Кореи и США, проведенные во время первой администрации Трампа, завершились безрезультатно, и, похоже, подвели риск предположений, что диалог Северной Кореи и США может возобновиться после переизбрания Трампа.