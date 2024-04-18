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Россия может снова представлять угрозу Киеву. В США сказали, как этого не допустить

Если Украина вовремя не получит военную помощь от США, то Россия сможет прорвать некоторые участки фронта и даже снова представлять угрозу Киеву, говорится в материале The Hill

18 апреля 2024, 19:17
Автор:
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Ткачик Олеся
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В последний раз Украина получала военную помощь от администрации Джо Байдена еще в декабре прошлого года. Россия воспользовалась такой ситуацией и усилила давление на фронт. Сейчас, говорится в материале издания, Силы обороны изо всех сил пытаются удержать линию фронта, хоть это и нелегко.

Россия может снова представлять угрозу Киеву. В США сказали, как этого не допустить

Война в Украине

Впрочем, есть надежда, что в Соединенных Штатах все же примут законопроект, разблокирующий выделение помощи Киеву. Однако, как отметила Мишель Флурнуа, работавшая заместителем министра обороны во времена администрации Барака Обамы, на данный момент есть серьезная обеспокоенность по поводу того, что в случае, если военная помощь от Соединенных Штатов не придет очень быстро, то страна-агрессор сможет прорвать некоторые участки фронта в Украине и даже начать снова представлять угрозу для Киева.

В материале издания указано, что голосование не за один законопроект о выделении помощи Украине и союзникам, а сразу за четыре может привести к тому, что процесс голосования будет замедлен на неделе. Как результат, Киев может получить критически необходимое оружие для защиты только через несколько месяцев.

При этом издание указывает, что помощь Соединенных Штатов в виде 155-мм артиллерийских снарядов и перехватчиков ПВО считается критически важной для обороны Украины. В этом контексте указывается, что Украина уступает агрессору в вооружении в соотношении 5 к 1, но украинские официальные лица называют эту цифру 7 или даже 10 к 1.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в США 20 апреля собираются голосовать за законопроект, разблокирующий выделение помощи Украине. Однако есть опасения, что, даже если его примут, поставки оружия могут затянуть.




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Источник: https://thehill.com/homenews/4600919-israel-ukraine-aid-enough-wait/
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