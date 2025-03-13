Россия начала спецоперацию «Игра в Трампа»: что она предполагает

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Ткачик Олеся
У американского президента Дональда Трампа нет понимания того, как достичь мира в Украине и никогда не было, заявил в интервью общественному дипломат Роман Безсмертный.
Дональд Трамп
По его словам, на этом этапе якобы произошло "совпадение позиций" Трампа и кремлевского диктатора, которые, якобы, оба хотят мира. Впрочем, добавляет дипломат, когда речь заходит о прекращении огня, Кремль уже выступает категорически против.
Правда, добавляет Безсмертный, что Трамп не умеет мыслить стратегически, именно поэтому он использует достаточно примитивную и даже несколько наивную тактику.
При этом он предположил, что Вашингтон может изменить свою позицию по отношению к РФ, но только тогда, когда произойдет новый Перл-Гарбор. Безсмертный добавил, что правда в том, что Путин и Трамп ведут мир к глобальной войне.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , на каком этапе Украину заставят выполнять так называемые стамбульские соглашения.
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