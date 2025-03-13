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Россия начала спецоперацию «Игра в Трампа»: что она предполагает

Россия делает все для того, чтобы эффективно манипулировать Трампом и добиваться решений в свою пользу

13 марта 2025, 12:06
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Ткачик Олеся

У американского президента Дональда Трампа нет понимания того, как достичь мира в Украине и никогда не было, заявил в интервью общественному дипломат Роман Безсмертный.

Россия начала спецоперацию «Игра в Трампа»: что она предполагает

Дональд Трамп

"Достичь мира – это слишком сложная задача. Провести переговоры, подготовить мирное соглашение и подписать его – это не для Трампа. У него в голове есть только прекращение огня. Все. Дальнейшее течение событий его не интересует. В то же время, россияне проводят операцию, которую можно назвать "Игра в Трампа". Они обвиняют Украину в нежелании достичь мира", – отметил дипломат.

По его словам, на этом этапе якобы произошло "совпадение позиций" Трампа и кремлевского диктатора, которые, якобы, оба хотят мира. Впрочем, добавляет дипломат, когда речь заходит о прекращении огня, Кремль уже выступает категорически против.

Правда, добавляет Безсмертный, что Трамп не умеет мыслить стратегически, именно поэтому он использует достаточно примитивную и даже несколько наивную тактику.

"Я думаю, что Россия будет продолжать операцию "Игра в Трампа": навязывая американцам совпадения месседжей, россияне будут противопоставлять Украину и Европу Соединенным Штатам. Они будут и дальше настаивать на том, что Киев не хочет мира. Однако это лишь игра слов, ведь Трамп хочет прекращения огня, а Путин – вечной войны", — рассказал дипломат.

При этом он предположил, что Вашингтон может изменить свою позицию по отношению к РФ, но только тогда, когда произойдет новый Перл-Гарбор. Безсмертный добавил, что правда в том, что Путин и Трамп ведут мир к глобальной войне.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , на каком этапе Украину заставят выполнять так называемые стамбульские соглашения.




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Источник: https://hromadske.ua/viyna/241153-chy-budut-yevropeyski-viyska-v-ukrayini-iaku-rol-vidihraye-kytay-i-iakym-moze-buty-peremyria-z-rosiyeiu-interviu-z-romanom-bezsmertnym?_gl=1*18c86bt*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=Cj0KCQjw4cS-BhDGARIsABg4_J3s2BogP_agUIVf9mFmcrFm
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