"Россия ответит": Трамп установил новый дедлайн для Кремля

Президент США Дональд Трамп заявил, что ответ России на мирные предложения ожидается уже на этой неделе. По его словам, после этого Вашингтон примет дальнейшее решение по урегулированию войны в Украине.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Об этом он сообщил на брифинге перед встречей с премьером Италии Джорджей Мелони. Кроме того, он назвал вероятную дату подписания соглашения.

"Мы хотим, чтобы смерть и убийства прекратились. Мы посмотрим, что можем сделать, и, думаю, мы близки к этому. Но скоро все станет известно", – сказал американский лидер. Он также добавил, что положительно относится к идее "миротворческой миссии", которую инициируют Великобритания и Франция.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Мелони перед встречей с Трампом получила ряд предупреждений. Премьер-министра Италии Джорджу Мэлони предостерегли от действий, которые могут помешать единству Европейского Союза, перед ее поездкой в Вашингтон для переговоров с Дональдом Трампом.

Ожидается, что президент США попытается склонить итальянского лидера на свою сторону, чтобы ослабить позицию ЕС в торговых переговорах и повлечь за собой раскол в рядах европейских союзников. Визит Мелони в американскую столицу проходит на фоне напряжения в глобальной торговле, вызванного резкими решениями Трампа по поводу таможенных тарифов, которые уже повлияли на мировые финансовые рынки.

Как пишет The Telegraph, Мэлони столкнется с непростой задачей: с одной стороны, она стремится укрепить связи со своим консервативным единомышленником, а с другой – должна избежать впечатления, действующего только в интересах Италии, а не всего Европейского Союза. Еврокомиссия четко дала понять, что будет следить за ходом визита.

