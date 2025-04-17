"Россия ответит": Трамп установил новый дедлайн для Кремля

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Лиля Воробьева
Президент США Дональд Трамп заявил, что ответ России на мирные предложения ожидается уже на этой неделе. По его словам, после этого Вашингтон примет дальнейшее решение по урегулированию войны в Украине.
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
Об этом он сообщил на брифинге перед встречей с премьером Италии Джорджей Мелони. Кроме того, он назвал вероятную дату подписания соглашения.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Мелони перед встречей с Трампом получила ряд предупреждений. Премьер-министра Италии Джорджу Мэлони предостерегли от действий, которые могут помешать единству Европейского Союза, перед ее поездкой в Вашингтон для переговоров с Дональдом Трампом.Ожидается, что президент США попытается склонить итальянского лидера на свою сторону, чтобы ослабить позицию ЕС в торговых переговорах и повлечь за собой раскол в рядах европейских союзников. Визит Мелони в американскую столицу проходит на фоне напряжения в глобальной торговле, вызванного резкими решениями Трампа по поводу таможенных тарифов, которые уже повлияли на мировые финансовые рынки.
Как пишет The Telegraph, Мэлони столкнется с непростой задачей: с одной стороны, она стремится укрепить связи со своим консервативным единомышленником, а с другой – должна избежать впечатления, действующего только в интересах Италии, а не всего Европейского Союза. Еврокомиссия четко дала понять, что будет следить за ходом визита.
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