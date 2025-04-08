Россия ожидает: что значит выведение войск США из Польши

США сейчас удерживают в Европе 100-тысячный военный контингент, сообщает Defence Express.

США могут вывести армию из Европы. Фото из открытых источников

"Трамп начал с вывода передовых сил, развернутых в рамках операции Atlantic Resolve, которую запустили для сдерживания РФ. Стратегия Дональда Трампа снизит вклад США в обороноспособность Европы, а по факту разрушения всей архитектуры безопасности, вырисовывается все четче", — пишет издание.

Основной боевой сухопутный компонент в Европе возведен в 5 армейский корпус со штабом в польской Познани. Его подразделения находятся в Германии. Речь идет о 2-м кавалерийском полке (бригадном составе) в Фильзеке, 41-й артиллерийской бригаде в Графенвере и 12-й бригаде армейской авиации в Каттербах. В итальянской Винцензе базируется 173-я воздушно-десантная бригада. Также США имеют дополнительные силы в Польше и Румынии, развернутые в рамках операции Atlantic Resolve, стартовавшей после аннексии Крыма.

"Все американские силы в Европе сведены в ротационную бронетанковую бригадную группу (ABCT), две пехотные (IBCT), одна постоянная другая на ротационной основе, а также одну постоянную Stryker-бригаду (SBCT)", — сообщили журналисты.

Отмечается, что США также держат в Европе воздушные силы: по две эскадрильи F-35 и F-15E в Великобритании, три эскадрильи F-16 в Италии и Германии и ряд ключевых авиабаз. Кроме того, в итальянском Неаполе расположен штаб американского Шестого флота.

По мнению экспертов, когда речь идет о планах вывести американских военных из Румынии и Польши, подразумевается ротационные бригадные группы. В Польше с октября 2024 находится 1-я ABCT из состава 3-й пехотной дивизии в рамках Atlantic Resolve. А в Румынии – 3-я бригадная боевая группа 10-й горной дивизии, которая должна завершать свою 9-месячную ротацию.

"Atlantic Resolve, с точки зрения реальных сил, является более символической операцией. А вот ее завершение точно станет настоящим сигналом политики Вашингтона, потому что это были передовые подразделения на случай, если РФ атакует эти страны, демонстрацией флага и предупреждением не атаковать", — добавили журналисты.