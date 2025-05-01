Россия получила четкий сигнал: о чем свидетельствует подписание соглашения о ресурсах между Украиной и США

Министр финансов США Скотт Бессент охарактеризовал новую договоренность с Украиной о создании Инвестиционного фонда реконструкции как "историческое событие", знаменующее начало нового этапа экономического партнерства между государствами.

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Аналитики Института изучения войны рассматривают это соглашение как серьезное геополитическое послание к России: администрация Трампа демонстрирует приверженность стабильному, независимому и процветающему будущему Украины.

Кроме того, министр отметил, что ни одно лицо или компания, прямо или косвенно способствовавшая финансированию российской армии, не получит прибыли от послевоенного восстановления Украины.

В то же время, по данным Российской службы BBC, в соглашении есть пункты, которые могут трактовать будущую военную помощь от США как форму инвестиций в украинскую экономику. Однако эти детали пока официально не подтверждены.

Отдельно следует упомянуть, что параллельно было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых.

Процесс подписания соглашения продолжался с февраля. Первый вариант документа был передан Украине еще зимой, но во время визита президента Зеленского в США его подписание сорвалось из-за дипломатического конфликта.

Напомним, "Комментарии" писали, что Украина и США заключили соглашение о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых. Документ обеспечивает Соединенным Штатам приоритетный доступ к новым инвестиционным проектам, связанным с разработкой природных ресурсов, в частности алюминия, графита, нефти и природного газа.