Россия пошла на значительные уступки для окончания войны: детали от вице-президента США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия впервые с начала полномасштабного вторжения пошла на уступки. По его словам, Кремль был "гибок" по основным своим требованиям, в частности, о невозможности установить свой марионеточный режим в Киеве и говорил о необходимости закончить войну в Украине.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников
Джей Ди Вэнс в интервью NBC рассказал об уступках РФ после встречи Путина и Трампа на Аляске.
По его словам, основные уступки россиян заключаются в том, что Украина сможет иметь свою территорию как государство, а Кремль не сможет установить в Киеве подконтрольный себе режим.
Напомним, что в августе этого года Путин назвал основные условия РФ для окончания войны в Украине. Они заключаются в выводе украинских войск из частично оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также нейтральный статус и отказ Украины от членства в НАТО. Среди прочих требований в Кремле озвучивали сокращение украинской армии и изменение статуса русского языка и церкви. Таким образом, условия Путина не изменились с начала полномасштабного вторжения.
