Россия пошла на значительные уступки для окончания войны: детали от вице-президента США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия впервые с начала полномасштабного вторжения пошла на уступки. По его словам, Кремль был "гибок" по основным своим требованиям, в частности, о невозможности установить свой марионеточный режим в Киеве и говорил о необходимости закончить войну в Украине.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников

Джей Ди Вэнс в интервью NBC рассказал об уступках РФ после встречи Путина и Трампа на Аляске.

"Я думаю, что россияне впервые за 3,5 года этого конфликта пошли на значительные уступки Трампу. Они фактически проявили готовность проявить гибкость по некоторым своим основным требованиям. Они говорили о том, что необходимо для окончания войны", — сказал Вэнс.

По его словам, основные уступки россиян заключаются в том, что Украина сможет иметь свою территорию как государство, а Кремль не сможет установить в Киеве подконтрольный себе режим.

"Я не сказал, что россияне уступили во всем. Но они уступили признание того, что Украина сохранит территориальную целостность после войны. Они признали, что не смогут установить марионеточный режим в Киеве, что было их главным требованием в начале", — добавил Вэнс.

Напомним, что в августе этого года Путин назвал основные условия РФ для окончания войны в Украине. Они заключаются в выводе украинских войск из частично оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также нейтральный статус и отказ Украины от членства в НАТО. Среди прочих требований в Кремле озвучивали сокращение украинской армии и изменение статуса русского языка и церкви. Таким образом, условия Путина не изменились с начала полномасштабного вторжения.

