Россия «прогнула» США в вопросе выхода из изоляции: Трамп все проглотил

Правительство США временно сняло санкции со спецпосланника кремлевского диктатора Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева для того, чтобы Госдеп мог выдать ему американскую визу.

Дональд Трамп

Как указывает политолог Тарас Березовец, это сделано для того, чтобы разрешить ему встретиться в Вашингтоне со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Виткоффом.

Известно, что Дмитриев посетит американскую столицу на этой недели и это будет первый визит российского чиновника с начала полномасштабного вторжения.

"Интересно, что Виткофф и Дмитриев могли встретиться в нейтральной стране или России, но Москва настояла именно на визите в Вашингтон. На мой взгляд, это сознательная тактика Кремля по поводу легализации своих представителей в переговорах с Западом и легализация путинского режима вообще. Хуже всего, что Белый дом принял эти правила игры", — подчеркнул Березовец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по данным западных медиа, Дмитриев уже на этой неделе посетит Вашингтон, чтобы встретиться с Виткоффом. Ожидается, что два спецпосланника обсудят вопросы укрепления отношений между двумя странами. Западные медиа также подчеркивают, что данный визит станет первым визитом российского чиновника в Вашингтон для переговоров с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину. Аналитики отмечают, что уступки США свидетельствуют о потеплении отношений между Россией и Соединенными Штатами.

Кроме того, известно, что Дмитриев является близким советником кремлевского диктатора Путина и в феврале вместе с другими российскими чиновниками посетил Эр-Рияд.



