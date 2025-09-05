США в июле текущего года в первый раз в современной истории закупили яйца домашних кур из России, что следует из анализа данных американской статслужбы, передает пропагандистское издание РИА-новости.

Россия заявляет, что поставляла яйца в США

США в начале года столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. На этом фоне страна решила расширить импорт, чтобы стабилизировать цены. И хотя цены на этот продукт снижаются уже несколько месяцев, согласно июльским данным, они все еще были на 16,4 процента выше уровня годом ранее.

Поэтому Штаты продолжают находить новые рынки для закупки – в июле начался импорт из России. По данным американской статслужбы, в июле США ввезли свежих куриных яиц из России на 455 тысяч долларов. Это первая такая поставка как минимум с начала 1992 года.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что, несмотря на договоренности с европейскими лидерами, президент США Дональд Трамп не взял на себя четких обязательств по новым санкциям против России. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Wall Street Journal".

Ссылаясь на источники, Дональд Трамп отметил, что во время саммита "Коалиции решительных" в Париже 4 сентября обвинил европейские страны в закупке российской нефти, отмечая, что эти средства способствуют затягиванию войны России против Украины.

В то же время, Дональд Трамп не объявил о новых санкциях со стороны США против страны-агрессора, хотя увеличил пошлины на импорт из Индии. Он также призвал европейские государства усилить экономическое давление на Китай из-за поддержки России.